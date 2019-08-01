Магазины шаговой доступности, а не гипермаркеты. Как будут развивать торговлю в Минске

Как будет развиваться торговля в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Ольга Гаврильчик, заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

На сегодняшний день в городе Минске функционирует порядка 11 тысяч розничных торговых объектов, из них порядка 10 тысяч магазинов. Если говорить о продовольственных и непродовольственных, они соотносятся: 2 тысячи продовольственных и 8 тысяч непродовольственных. Сеть общественного питания: это 3 тысячи объектов общественного питания, из них 2,5 тысячи – это общедоступная сеть. В текущем году открыто 370 торговых объектов и объектов общественного питания, из них 213 магазинов.