Прямой эфир

Магазины шаговой доступности, а не гипермаркеты. Как будут развивать торговлю в Минске

01 августа 2019 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как будет развиваться торговля в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Ольга Гаврильчик, заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
На сегодняшний день в городе Минске функционирует порядка 11 тысяч розничных торговых объектов, из них порядка 10 тысяч магазинов. Если говорить о продовольственных и непродовольственных, они соотносятся: 2 тысячи продовольственных и 8 тысяч непродовольственных. Сеть общественного питания: это 3 тысячи объектов общественного питания, из них 2,5 тысячи – это общедоступная сеть. В текущем году открыто 370 торговых объектов и объектов общественного питания, из них 213 магазинов.

Принято решение не развивать дальше торговлю в отношении гипермаркетов, то есть принято решение о достаточности, то есть мы не ожидаем в перспективе ввода в эксплуатацию магазинов формата гипермаркет, в основном, будет сеть прирастать за счёт магазинов шаговой доступности.

Магазины шаговой доступности, а не гипермаркеты. Как будут развивать торговлю в Минске-1

 

# Торговля в Беларуси # общество # Ольга Гаврильчик

Другие новости рубрики

Все новости
ГУПР: «Если говорить о стоимости экипировки школьников младших классов, это 215-800 рублей»
01 августа 2019 14:41

ГУПР: «Если говорить о стоимости экипировки школьников младших классов, это 215-800 рублей»

Семейный капитал разрешат использовать досрочно для строительства жилья
01 августа 2019 14:09

Семейный капитал разрешат использовать досрочно для строительства жилья

Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске
01 августа 2019 14:03

Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске