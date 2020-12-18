Прямой эфир

Если хочется покататься на лыжероллерной трассе. Сколько стоит прокат?

18 декабря 2020 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кататься на коньках – удовольствие для всех любителей активного образа жизни, а еще это очень полезно. В Минске зальют 25 катков и 20 хоккейных коробок. Не забудут, конечно же, и про лыжные трассы, их будет 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И первую из них в Веснянке уже протестировала Вероника Кудринецкая.

Если хочется покататься на лыжероллерной трассе. Сколько стоит прокат?-1

Трасса открыта для посетителей с 09:00 до 21:00 ежедневно. Когда темнеет, включается освещение, так что любителям оттачивать технику помешать может только непогода. Но если вы хотите на старт в шесть утра, пожалуйста – никаких запретов. Если нет собственных лыж, на территории трассы работает прокат.

Если хочется покататься на лыжероллерной трассе. Сколько стоит прокат?-4

Олег Макарчук, приемщик заказов лыжероллерной трассы:
Есть и для самых маленьких, и для взрослых. С 30 по 47 размер обувь у нас. Стоимость проката: первый час 7 рублей (это полностью комплект), последующий 2. Можно взять на стуки. Если, допустим, в пятницу вечером берете, можете субботу целую кататься это будет 12 рублей.

# Погода в Беларуси # общество # Вероника Кудринецкая # Олег Макарчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До последнего сражался за жизнь. Каким близкие и коллеги запомнили актёра Ростислава Янковского?
18 декабря 2020 18:03

До последнего сражался за жизнь. Каким близкие и коллеги запомнили актёра Ростислава Янковского?

Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года
18 декабря 2020 17:32

Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года

Минфин Беларуси обнародовал проект бюджета на 2021 год
18 декабря 2020 17:19

Минфин Беларуси обнародовал проект бюджета на 2021 год