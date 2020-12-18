Если хочется покататься на лыжероллерной трассе. Сколько стоит прокат?

Новости Беларуси. Кататься на коньках – удовольствие для всех любителей активного образа жизни, а еще это очень полезно. В Минске зальют 25 катков и 20 хоккейных коробок. Не забудут, конечно же, и про лыжные трассы, их будет 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И первую из них в Веснянке уже протестировала Вероника Кудринецкая.

Трасса открыта для посетителей с 09:00 до 21:00 ежедневно. Когда темнеет, включается освещение, так что любителям оттачивать технику помешать может только непогода. Но если вы хотите на старт в шесть утра, пожалуйста – никаких запретов. Если нет собственных лыж, на территории трассы работает прокат.