Если хочется покататься на лыжероллерной трассе. Сколько стоит прокат?
Новости Беларуси. Кататься на коньках – удовольствие для всех любителей активного образа жизни, а еще это очень полезно. В Минске зальют 25 катков и 20 хоккейных коробок. Не забудут, конечно же, и про лыжные трассы, их будет 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И первую из них в Веснянке уже протестировала Вероника Кудринецкая.
Трасса открыта для посетителей с 09:00 до 21:00 ежедневно. Когда темнеет, включается освещение, так что любителям оттачивать технику помешать может только непогода. Но если вы хотите на старт в шесть утра, пожалуйста – никаких запретов. Если нет собственных лыж, на территории трассы работает прокат.
Олег Макарчук, приемщик заказов лыжероллерной трассы:
Есть и для самых маленьких, и для взрослых. С 30 по 47 размер обувь у нас. Стоимость проката: первый час – 7 рублей (это полностью комплект), последующий – 2. Можно взять на стуки. Если, допустим, в пятницу вечером берете, можете субботу целую кататься – это будет 12 рублей.