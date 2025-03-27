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«Люди спасают себя, свои жизни» – белорусский пограничник о нарушителях со стороны Украины

27 марта 2025 16:20
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

«Люди спасают себя, свои жизни» – белорусский пограничник о нарушителях со стороны Украины-2

Сергей Савчук, начальник управления охраны государственной границы Мозырского пограничного отряда:
Нарушители со стороны Украины как шли, так и идут на разных участках нашей государственной границы. И это свойственно не только Мозырскому пограничному отряду – в принципе всему украинскому направлению. Люди спасают себя, свои жизни, то есть идут к нам, нарушая государственную границу. 
– Но это не женщины с детьми?

Сергей Савчук:
Нет, это в основном мужчины. Мужчины призывного возраста, как правило. 

# Государственная граница Беларуси # Интервью # Алена Сырова

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