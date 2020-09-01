«Люди не пойдут против мира, против того, что они имеют». Что говорят сотрудники «Красного пищевика»

Новости Беларуси. Сладкими обещаниями сыт не будешь. Это точно знают на кондитерской фабрике «Красный пищевик». В то время, когда отдельные Telegram-каналы призывают к общенациональной забастовке, здесь продолжают трудиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь никакие сомнительные плюшки завтра не заменят стабильность сегодня.

Ольга Кравченко, контролер пищевой продукции: Все хотят жить стабильно. Естественно, то, что предлагает оппозиция, ее программа – это не стабильность. На приватизацию отдать предприятия. У нас 51 % акций государственные, мы находимся под защитой своего государства. Естественно, люди это тоже понимают. И люди не пойдут против мира, против того, что они имеют.

Николай Гращенков, заместитель директора кондитерской фабрики:

Почему мы выслушиваем этих людей, смотрим, слушаем, говорим, и мы их не освистываем? Мы культурно ко всем относимся. Но когда я родился в Республике Беларусь под этим флагом, почему меня освистывают, если я иду с ним или у меня есть иное мнение? Я этого не понимаю. Я не собираюсь в своей стране прятаться от кого-то или стесняться того, что у меня красно-зеленый флаг с символикой Республики Беларусь. Это мой флаг, и я горд, что живу в Республике Беларусь.