«Люди могут приехать у нас купить цветы». Посмотрите, как под Минском выращивают тюльпаны к 8 Марта
Новости Беларуси. Пока за окном – минусовая температура, в Борисовском лесхозе уже во всю готовятся встречать весну. К Международному женскому дню там высадили 56 тысяч тюльпанов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Цветы выращивают в теплице, начиная с октября.
Успех богатых всходов зависит от правильного ухода на всех этапах роста. Тюльпаны высаживают в подготовленный грунт. До середины января луковицы проходят период охлаждения. После – в питомнике начинают давать свет и повышать температуру до +15 °С. В 2022 году в лесхозе реализуют 12 сортов тюльпанов. Расцветки самые разные – это белые, желтые, фиолетовые, бордовые, красные.
Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза:
Тюльпаны мы получили в 2018 году. Тогда было в плане эксперимента, было небольшое количество, порядка 20 тысяч, высажено. В прошлом году мы уже высадили значительно больше. Индивидуальные предприниматели у нас покупают, организации города, чтобы поздравить своих женщин, просто люди могут приехать у нас купить цветы.
За 2021 год Борисовским опытным лесхозом было реализовано около 80 тысяч тюльпанов.