«Люди, которые поехали учиться за пределы Беларуси, а потом вернулись – это самые лучшие люди»

Юрий Церлюкевич, доктор финансов, профессор Университета штата Аризона (США) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Юрий Церлюкевич, доктор финансов, профессор Университета штата Аризона (США):

Я надеюсь, что люди, которые поехали в какой-то момент за пределы Беларуси, а потом вернулись в Беларусь – это самые лучшие люди. По двум причинам.

Потому что, во-первых, люди, которые покидают страну, чтобы учиться – они уже амбициозны.

Трудно оставить семью, оставить свои корни, как бы, и куда-то ехать – это тяжело, это – отбор. А, во-вторых, люди, которые после этого оставляют высокие зарплаты, скажем, в США и приезжают обратно на свою родину – это ещё люди, к тому же, кроме того, что они отобраны, они ещё и патриоты. Из тех людей, которых я встречал таких – они все замечательные.