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«Жители США сейчас едут в Китай, чтобы получить китайское образование, приобщиться к китайской культуре»

31 августа 2017 18:57
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Юрий Церлюкевич, доктор финансов, профессор Университета штата Аризона (США) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Юрий Церлюкевич, доктор финансов, профессор Университета штата Аризона (США):
В целом, система того, что жители одной страны едут учиться в другую страну, а потом, надеюсь, возвращаются – система эта общепринята.

И она приобрела такие формы, о которых мы, наверное, сразу не думали.

Например, жители США сейчас едут в Китай часто, чтобы получить китайское образование, приобщиться к китайской культуре, языку, и вернуться обратно.

А что они учат? Культуру и язык? Или ту же экономику?

Юрий Церлюкевич:
Необязательно, да. Они могут учить, например, экономику или бизнес, или медицину, или что-то. Но, возвращаясь, они, таким образом, что-то вносят – и свою жизнь делают интереснее – и что-то вносят в американскую культуру.    

«Люди, которые поехали учиться за пределы Беларуси, а потом вернулись – это самые лучшие люди»

# Китай

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