«Люблю летать, прыгать с парашютом, кататься на горных лыжах». Фёдор Повный в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вам доводилось врать?
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Если мне не хотелось говорить правды, я старался уйти от ответа.
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Фёдор Повный:
Опыта, как выйти из себя, не имею, потому что я ещё не вошёл в себя.
Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь…
Фёдор Повный:
Прогневать Бога.
Вадим Щеглов:
Счастье – это…
Фёдор Повный:
Когда ты понимаешь цель своей жизни на земле.
Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?
Фёдор Повный:
Я бы сказал, наверное, что это немощь, а не недостаток – люблю летать, люблю прыгать с парашютом, люблю кататься на горных лыжах.
Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеете?
Фёдор Повный:
Когда-то хотел летать, чего и добился.
Фёдор Повный высказался о смартфонах в церкви
Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?
Фёдор Повный:
Я благодарю Бога, что он мне дал возможность стать тем, кем я есть.
Вадим Щеглов:
Представ перед Всевышним, что Вы ему скажете?
Фёдор Повный:
Здесь я могу сказать словами пророка Давида: «Слава тебе, Боже наш. Слава тебе!»
Также в интервью Фёдор Повный рассказал:
– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом
– про жену и смысл любви
– каким должен быть современный священник
А также показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси и крипту храма-памятника в честь Всех Святых.
Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.