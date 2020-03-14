«Люблю летать, прыгать с парашютом, кататься на горных лыжах». Фёдор Повный в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов: Больше всего я боюсь…

Ф ё дор Повный: Опыта, как выйти из себя, не имею, потому что я ещё не вошёл в себя.

Вадим Щеглов: Вас легко вывести из себя?

Ф ё дор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска: Если мне не хотелось говорить правды, я старался уйти от ответа.

Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

Счастье – это… Фёдор Повный:

Когда ты понимаешь цель своей жизни на земле.

Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток?

Фёдор Повный:

Я бы сказал, наверное, что это немощь, а не недостаток – люблю летать, люблю прыгать с парашютом, люблю кататься на горных лыжах.

Вадим Щеглов:

Поступок, о котором сожалеете?

Фёдор Повный:

Когда-то хотел летать, чего и добился.

Фёдор Повный высказался о смартфонах в церкви

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь больше всего?

Фёдор Повный:

Я благодарю Бога, что он мне дал возможность стать тем, кем я есть.

Вадим Щеглов:

Представ перед Всевышним, что Вы ему скажете?

Фёдор Повный:

Здесь я могу сказать словами пророка Давида: «Слава тебе, Боже наш. Слава тебе!»

Также в интервью Фёдор Повный рассказал:

– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом

– про жену и смысл любви

– каким должен быть современный священник

А также показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси и крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.