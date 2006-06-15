Любители домашних животных могут вздохнуть свободнее

Американские ученые вывели породу кошек, которые не вызывают аллергии. Как выяснилось, причиной аллергии служит протеин, находящийся в шерсти и слюне животных. Ученым удалось выделить имеющийся у кошек ген, отвечающий за выработку такого вида протеина, который вызывает у людей минимальную реакцию. Как оказалось, у выведенных учеными гипоаллергенных животных не только "неопасная" шерсть, но еще и добрый нрав. Правда, стоимость одного такого котенка - более 7 тысяч долларов. Между тем, исследования ученых показывают, что аллергены кошачьей и собачьей шерсти можно обнаружить во всех домах, вне зависимости от того, есть ли там домашнее животное. Специалисты утверждают, что аллергены могут попадать в помещение с улицы, и оставаться на мягкой мебели.