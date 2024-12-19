Лукьянов о блокировке YouTube: нужна отечественная платформа, которую не подвергнут санкционному давлению

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

И самое, наверное, для нас на определенном этапе печальное, но это как леденящий душ: нас вынули и достали из этой теплой ванны, когда начали санкционными методами. Ну, Григорий Юрьевич, что вам рассказывать, сколько аккаунтов вам срезали в Instagram, сколько…

Григорий Азаренок, СТВ:

6 на YouTube.

Александр Лукьянов:

Вы сбились со счета, мне кажется уже. Перестаньте их считать. Должна быть отечественная платформа, которая не будет подвержена санкционному давлению. А сегодня на пресс-конференции наш земляк Влад Бумага задавал вопрос коллеге Владимиру Владимировичу Путину, нашего главы государства, руководителю союзной страны Российской Федерации, по блокировке YouTube. И это действительно тезис: это вражеская платформа, нам там и ловить-то нечего. Единственное, что запрет – все-таки это не самая эффективная мера. Тактически, да, она может быть эффективна на долгосрочной перспективе. Конечно, необходимо развивать собственные технологии и ресурсы, делать их привлекательными для нашего населения, для нашей молодежи. Ну а при необходимости, если условия потребуют, тоже ведь задавался вопрос и на встрече в МГЛУ главы государства со студентами, Президента нашей страны, когда задавали вопрос на предмет отключения интернета, и я полностью абсолютно уверен, и наши особенно родители согласны, пусть мы на час-два где-то интернет отключим, когда враги пытаются раскачать прежде всего и молодежь, и общество, чем мы постигнем участь других государств.