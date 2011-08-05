ФК БАТЭ сразится со «Штурмом» из Австрии в плей-офф Лиги чемпионов

Соперник борисовской команды в матчах, где решится судьба путевки в групповую стадию Лиги чемпионов сезона-2011/2012, определился по итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне.

Также потенциальными соперниками борисовчан по матчам плей-офф были «Генк» (Бельгия), «Висла» (Польша), «Мальме» (Швеция) и «Виктория» (Чехия).

Первый матч этой стадии пройдет в Беларуси 16 августа. Ответный поединок состоится 24 августа на поле австрийцев, сообщает ctv.by.

Напомним, до матчей плей-офф БАТЭ добрался благодаря победам во втором квалификационном раунде над ФК «Линфилд» из Северной Ирландии (1:1 – в гостях, 2:0 – дома) и литовским «Экранасом» в третьем квалификационном раунде (0:0 – в гостях, 3:1 – дома).

К слову, в случае успешного исхода матчей со «Штурмом» ФК БАТЭ сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов не впервые. В сезоне-2008/2009 клуб из Борисова дебютировал в этой стадии самого престижного клубного футбольного турнира Европы. Тогда «желто-синие» противостояли итальянскому «Ювентусу», российскому «Зениту» и испанскому «Реалу». Набрав в шести играх три очка, борисовчане заняли четвертое место и закончили свое выступление в турнире.

При неблагоприятном исходе противостояния с австрийской командой «желто-синие» все равно продолжат выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Попадание в стадию плей-офф Лиги чемпионов автоматически дает путевку в групповой этап второго по значимости европейского клубного турнира – Лиги Европы. В прошлом году БАТЭ дошел до 1/16 финала данного соревнования.