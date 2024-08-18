Лукашенко: В Украине были бы очень рады, если бы Россия применила тактическое ядерное оружие

Эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью российскому журналисту Евгению Попову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 18 августа, в эфир телеканала «Россия» выходит полная версия двухчасового разговора.

Беларусь и Россия видят все перемещения на украинской территории, давно известно в том числе о попытках втянуть в конфликт Беларусь с целью увеличения линии фронта. Как неоднократно отмечал Президент, мы не реагируем на провокации и красных линий в вопросах обороны не чертим. Тем не менее главную опасность Александр Лукашенко видит в другом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Опасность состоит в том, что подобная эскалация со стороны Украины – это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия, ну допустим, применению ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда у нас вряд ли союзники бы осталось, вообще никаких бы, даже сочувствующих стран, не осталось. Потому что они не погружены в то, что происходит. А во-вторых, это же ядерное оружие, у нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть.

Второе, возможность положить Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Вот вторая осторожность, мы должны это видеть. Мы это видим с Президентом Путиным, что в это могут уже открыто включиться, даже не пряча, натовские войска, прямо соединениями войдут. Сейчас они оружие туда поставляют, наемников, бывших военных, чтобы они летали на F-16 там и так далее. Это уже есть. А вот операции спланировать и руками натовцев осуществить с территории Украины, а лучше еще, что они хотят, со стороны этих мерзких поляков, руководителей Польши, захватить Беларусь. И эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было, это их мечта. И в данном случае, конечно, нам почти невозможно было бы в такой ситуации защищаться. Это мобилизация и настоящая война должна была быть.