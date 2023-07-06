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В Национальной библиотеке до 14 января работает масштабная выставка национальных костюмов

06 июля 2023 08:03
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Новости Беларуси. Духовное богатство народа в его обычаях и культуре. Выставка, посвященная национальным костюмам, представлена в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке до 14 января работает масштабная выставка национальных костюмов-1

Экспонаты из шести регионов страны сопровождают описания их индивидуальности и самобытности. От вида ткани до назначения. Еще 30 работ выполнены воспитанниками детских домов из России.

В Национальной библиотеке до 14 января работает масштабная выставка национальных костюмов-4

Маргарита Буряк, директор благотворительного фонда (Россия):
Здесь, в этой выставке, заложено очень много смыслов. И то, что дети изучали свой народный костюм. Вы увидите, здесь большая география. Тут представлены разные народы России: и хакасы, и удмурты, и башкиры, и якуты. Что, в общем-то, наполняет нашу многоликую Россию и делает ее могущественной – это только люди, народ. А здесь представители Беларуси, Армении, что говорит о том, что она международная.

Познакомиться с народными костюмами, традиционными украшениями можно до 14 января.

# Выставка # общество # Фотофакт

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