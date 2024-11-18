Прямой эфир

Лукашенко 18 ноября проводит переговоры с губернатором Смоленской области

18 ноября 2024 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 18 ноября, проводит переговоры с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Как у вас красиво», – выдал первую реакцию губернатор Смоленской области по прибытии во Дворец Независимости. 

17 ноября Василий Анохин в рамках визита в нашу страну посетил Первый национальный торговый дом в Минске. Губернатор Смоленской области отметил, что в этом году в Беларусь он приезжает не в первый раз, и каждый раз эта страна для него открывается по-новому. В ТЦ ему продемонстрировали белорусский текстиль, кондитерскую продукцию, косметику и другой ассортимент товаров, которые выпускаются под брендом «Сделано в Беларуси». Анохин поделился, что во время посещения Первого национального торгового дома он задумался об открытии подобного и в российском регионе. 

# Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
«А грязи не хотите ли, Ваше Величество?» Почему жители Валенсии не выдержали и забросали грязью короля – мнение политолога
18 ноября 2024 08:20

«А грязи не хотите ли, Ваше Величество?» Почему жители Валенсии не выдержали и забросали грязью короля – мнение политолога

Лукашенко призвал латвийских соседей сохранять человеческие связи
18 ноября 2024 08:09

Лукашенко призвал латвийских соседей сохранять человеческие связи

В Минске пройдёт заседание второй сессии Совета Республики
18 ноября 2024 07:59

В Минске пройдёт заседание второй сессии Совета Республики