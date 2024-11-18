Лукашенко 18 ноября проводит переговоры с губернатором Смоленской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 18 ноября, проводит переговоры с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Как у вас красиво», – выдал первую реакцию губернатор Смоленской области по прибытии во Дворец Независимости.

17 ноября Василий Анохин в рамках визита в нашу страну посетил Первый национальный торговый дом в Минске. Губернатор Смоленской области отметил, что в этом году в Беларусь он приезжает не в первый раз, и каждый раз эта страна для него открывается по-новому. В ТЦ ему продемонстрировали белорусский текстиль, кондитерскую продукцию, косметику и другой ассортимент товаров, которые выпускаются под брендом «Сделано в Беларуси». Анохин поделился, что во время посещения Первого национального торгового дома он задумался об открытии подобного и в российском регионе.