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Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать жильё в Беларуси! Где приобрести дом за базовую?

08 июля 2024 18:42
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Жить на своей земле должно быть максимально комфортно. Этот тезис не раз озвучивал Президент Беларуси. Многое для этого делается и на законодательном уровне. Взять хотя бы указ главы государства, который дал вторую жизнь тысячам некогда заброшенных домов в глубинке. Только в Могилевской области выкупить дом всего за одну базовую смогли около 500 семей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка продолжит тему.

Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать жильё в Беларуси! Где приобрести дом за базовую?-1

Спальня и жилая комната. Здесь дальше у нас будет кухня. Угловая кухня, возле окошка будет стоять стол.

Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать жильё в Беларуси! Где приобрести дом за базовую?-4

Круглый стол возле большого окна, утепленная веранда, на улице баня, беседка и небольшой огород. Ирина и Валерий из деревни Бовшево Могилевского района подбираются к золотому стандарту деревенского люкса. Всего за четыре месяца рядом с ветхим домом, который они купили по 116 указу, вырос новый. Все – от фундамента до крыши – пенсионеры делают своими руками, между делом наслаждаясь тем, что получили бесплатно.

Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать жильё в Беларуси! Где приобрести дом за базовую?-7

Ирина Савицкая, жительница деревни Бовшево:
Когда наступила весна, все стало распускаться, вы не представляете, какая красота, какой воздух, птицы летят, река совсем рядышком. Вечером мы в беседке в роще сядем, поработаем, посидим, шашлычок можем пожарить.

Сегодня, оглядываясь назад, пара вспоминает, каким был участок землю буквально по метру отвоевывали у сельских джунглей.

Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать жильё в Беларуси! Где приобрести дом за базовую?-10

Сараи все гнилые.
–Объем работы пугал?
–Нет, у нас было просто желание быстро все убрать и начать стройку.

116-й указ уже доказал свою эффективность. Предложение заманчивое, где еще можно купить домик в деревне по цене одного чека из магазина. Только в Могилевской области из момента вступления указа в силу с молотка ушли почти полтысячи домов.

Лукашенко посоветовал белорусам, россиянам и украинцам покупать участки в маленьких деревнях.

Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать жильё в Беларуси! Где приобрести дом за базовую?-13

Сергей Голянтов, председатель Дашковского сельсовета:
Отклик у граждан, конечно, безусловно, есть. Потому что мы уже провели три аукциона за последний год по продаже бесхозных, пустующих домов. И на трех аукционах все дома 11 домов мы все продали. Два дома мы только продали по одной базовой. Остальные все девять домов были проданы на сумму свыше одной базовой величины. Даже отошло у нас один дом в Тумановке продавали. На аукцион записались 7 человек, и продали за 13 тысяч рублей.

Подробности в сюжете.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Юлия Мычка

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