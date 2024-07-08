Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать жильё в Беларуси! Где приобрести дом за базовую?
Жить на своей земле должно быть максимально комфортно. Этот тезис не раз озвучивал Президент Беларуси. Многое для этого делается и на законодательном уровне. Взять хотя бы указ главы государства, который дал вторую жизнь тысячам некогда заброшенных домов в глубинке. Только в Могилевской области выкупить дом всего за одну базовую смогли около 500 семей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Мычка продолжит тему.
Спальня и жилая комната. Здесь дальше у нас будет кухня. Угловая кухня, возле окошка будет стоять стол.
Круглый стол возле большого окна, утепленная веранда, на улице баня, беседка и небольшой огород. Ирина и Валерий из деревни Бовшево Могилевского района подбираются к золотому стандарту деревенского люкса. Всего за четыре месяца рядом с ветхим домом, который они купили по 116 указу, вырос новый. Все – от фундамента до крыши – пенсионеры делают своими руками, между делом наслаждаясь тем, что получили бесплатно.
Ирина Савицкая, жительница деревни Бовшево:
Когда наступила весна, все стало распускаться, вы не представляете, какая красота, какой воздух, птицы летят, река совсем рядышком. Вечером мы в беседке в роще сядем, поработаем, посидим, шашлычок можем пожарить.
Сегодня, оглядываясь назад, пара вспоминает, каким был участок землю буквально по метру отвоевывали у сельских джунглей.
Сараи все гнилые.
–Объем работы пугал?
–Нет, у нас было просто желание быстро все убрать и начать стройку.
116-й указ уже доказал свою эффективность. Предложение заманчивое, где еще можно купить домик в деревне по цене одного чека из магазина. Только в Могилевской области из момента вступления указа в силу с молотка ушли почти полтысячи домов.
Лукашенко посоветовал белорусам, россиянам и украинцам покупать участки в маленьких деревнях.
Сергей Голянтов, председатель Дашковского сельсовета:
Отклик у граждан, конечно, безусловно, есть. Потому что мы уже провели три аукциона за последний год по продаже бесхозных, пустующих домов. И на трех аукционах все дома – 11 домов – мы все продали. Два дома мы только продали по одной базовой. Остальные все девять домов были проданы на сумму свыше одной базовой величины. Даже отошло у нас один дом в Тумановке продавали. На аукцион записались 7 человек, и продали за 13 тысяч рублей.
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