Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать жильё в Беларуси! Где приобрести дом за базовую?

Жить на своей земле должно быть максимально комфортно. Этот тезис не раз озвучивал Президент Беларуси. Многое для этого делается и на законодательном уровне. Взять хотя бы указ главы государства, который дал вторую жизнь тысячам некогда заброшенных домов в глубинке. Только в Могилевской области выкупить дом всего за одну базовую смогли около 500 семей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Мычка продолжит тему.

Спальня и жилая комната. Здесь дальше у нас будет кухня. Угловая кухня, возле окошка будет стоять стол.

Круглый стол возле большого окна, утепленная веранда, на улице баня, беседка и небольшой огород. Ирина и Валерий из деревни Бовшево Могилевского района подбираются к золотому стандарту деревенского люкса. Всего за четыре месяца рядом с ветхим домом, который они купили по 116 указу, вырос новый. Все – от фундамента до крыши – пенсионеры делают своими руками, между делом наслаждаясь тем, что получили бесплатно.

Ирина Савицкая, жительница деревни Бовшево:

Когда наступила весна, все стало распускаться, вы не представляете, какая красота, какой воздух, птицы летят, река совсем рядышком. Вечером мы в беседке в роще сядем, поработаем, посидим, шашлычок можем пожарить. Сегодня, оглядываясь назад, пара вспоминает, каким был участок землю буквально по метру отвоевывали у сельских джунглей.

Сараи все гнилые.

–Объем работы пугал?

–Нет, у нас было просто желание быстро все убрать и начать стройку. 116-й указ уже доказал свою эффективность. Предложение заманчивое, где еще можно купить домик в деревне по цене одного чека из магазина. Только в Могилевской области из момента вступления указа в силу с молотка ушли почти полтысячи домов. Лукашенко посоветовал белорусам, россиянам и украинцам покупать участки в маленьких деревнях.