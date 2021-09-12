Лукашенко принимает участие в белорусско-российском стратегическом учении «Запад-2021»

Новости Беларуси. Первый этап белорусско-российского учения «Запад-2021» завершился. Его участники успели отработать наступление главных сил противника, контрдиверсионные действия и выполнить ряд других важнейших задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 сентября один из основных маневров прошел на Обуз-Лесновском полигоне. Там находится и Президент нашей страны. Надо сказать, что совместное учение вооруженных сил Беларуси и России проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время награждения военнослужащих, отличившихся в учении.

Много огня и море техники. По замыслу белорусские, российские и казахстанские военные во взаимодействии с территориальными войсками барановичского района освобождают захваченный город. Замысел учений разработан с учетом недавних конфликтов на Ближнем Востоке, в Сирии.

Поддержку им оказывали артиллеристы, танкисты и авиаторы. Защитив город, наши военные перешли в контратаку. Наблюдение за ходом боя вели с помощью беспилотников – всю информацию передавали на командный пункт. За учебно-боевыми действиями наблюдал главнокомандующий Беларуси и заместитель министра обороны России.

Учения «Запад-2021» носят регулярный и исключительно оборонительный характер. Для Союзного государства владение региональной группировкой войск и силами всеми навыками обороны – важнейший фактор обеспечения безопасности Союзного государства. В том числе и об этом напомнил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам маневров.