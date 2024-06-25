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Лукашенко пригласил Президента Мозамбика в Беларусь для выработки совместных проектов

25 июня 2024 07:35
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Беларусь заинтересована в расширении контактов с Мозамбиком на высшем и высоком уровнях. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту этой южноафриканской страны по случаю национального праздника, который 25 июня отмечает республика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко пригласил Президента Мозамбика в Беларусь для выработки совместных проектов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши народы поддерживают дружественные отношения со времен непростой борьбы за суверенитет и провозглашение вашей страной независимости в 1975 году. Мы с удовлетворением наблюдаем за успехами Мозамбика в социально-экономическом развитии, которые создают возможности для более активного сотрудничества с Беларусью в сферах торговли, научно-промышленной кооперации, механизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, образования, логистики и других.

Лукашенко пригласил Президента Мозамбика в Беларусь для выработки совместных проектов-4

Александр Лукашенко пригласил Президента Мозамбика посетить нашу страну для выработки практикоориентированных проектов. Белорусский лидер пожелал Филипе Жасинту Ньюси крепкого здоровья и счастья, а всем мозамбикцам – мира, благополучия и дальнейшего прогресса.

# Беларусь-Мозамбик # общество # Александр Лукашенко

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