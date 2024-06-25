Лукашенко пригласил Президента Мозамбика в Беларусь для выработки совместных проектов

Беларусь заинтересована в расширении контактов с Мозамбиком на высшем и высоком уровнях. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту этой южноафриканской страны по случаю национального праздника, который 25 июня отмечает республика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши народы поддерживают дружественные отношения со времен непростой борьбы за суверенитет и провозглашение вашей страной независимости в 1975 году. Мы с удовлетворением наблюдаем за успехами Мозамбика в социально-экономическом развитии, которые создают возможности для более активного сотрудничества с Беларусью в сферах торговли, научно-промышленной кооперации, механизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, образования, логистики и других.