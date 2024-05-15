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Лукашенко прибыл в Азербайджан с государственным визитом

15 мая 2024 19:32
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Президент Беларуси прибыл с государственным визитом в Азербайджан. Вечером 15 мая борт номер один приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 16 мая начнется официальная программа.

Лукашенко прибыл в Азербайджан с государственным визитом-1

Лукашенко прибыл в Азербайджан с государственным визитом-3

В Баку Александр Лукашенко проведет официальные переговоры со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Встреча лидеров пройдет в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов делегаций.

# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

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