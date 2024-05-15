Лукашенко прибыл в Азербайджан с государственным визитом

Президент Беларуси прибыл с государственным визитом в Азербайджан. Вечером 15 мая борт номер один приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 16 мая начнется официальная программа.