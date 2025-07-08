Прямой эфир

Лукашенко потребовал к сентябрю навести порядок в лесах

08 июля 2025 12:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко потребовал к сентябрю навести порядок в лесах-0

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко потребовал навести порядок с расчисткой поваленного леса. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Во время поездки в Могилевскую область он резко раскритиковал ситуацию, когда древесину вывозят, но остатки остаются в лесу.

«Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили», – критически отозвался Александр Лукашенко.

Президент поручил до 1 сентября полностью очистить территории, чтобы древесина не сгнила, и напомнил о возможности передачи её населению. 

«Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса», – потребовал глава государства.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко # общество # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Разгул ощутили Минская и Брестская области – в Беларуси устраняют последствия грозового фронта
08 июля 2025 10:41

Разгул ощутили Минская и Брестская области – в Беларуси устраняют последствия грозового фронта

Как создают новые сорта картофеля – спросили у специалиста
08 июля 2025 10:40

Как создают новые сорта картофеля – спросили у специалиста

В Смолевичах состоялось торжественное открытие нового административного здания районной прокуратуры
08 июля 2025 10:38

В Смолевичах состоялось торжественное открытие нового административного здания районной прокуратуры