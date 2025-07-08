Лукашенко потребовал к сентябрю навести порядок в лесах

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко потребовал навести порядок с расчисткой поваленного леса. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Во время поездки в Могилевскую область он резко раскритиковал ситуацию, когда древесину вывозят, но остатки остаются в лесу.

«Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили», – критически отозвался Александр Лукашенко.

Президент поручил до 1 сентября полностью очистить территории, чтобы древесина не сгнила, и напомнил о возможности передачи её населению.

«Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса», – потребовал глава государства.