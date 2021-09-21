Лукашенко: «Надо рассмотреть полномочия Президента и их передачу. Заглох вопрос»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Запланировать через неделю аналогичное совещание с Администрацией Президента. Вы пользуетесь, наверное, правом формирования части рабочего графика Президента и так тонко уходите от подобных совещаний, потому что, ну, совещание у Президента – это хорошо, но это же и ответственность, надо отвечать. А по линии Администрации Президента у нас очень много накопилось вопросов: политических, идеологических, кадровых. Тем более, скоро референдум. Есть о чем поговорить. Обязательно на этом совещании нам надо рассмотреть полномочия Президента и передача. Заглох вопрос, сделали несколько шагов и успокоились. Передача полномочий Президента, чтобы не нарушая Конституцию это сделать, передача полномочий правительства местным органам власти и так далее, о чем мы говорили. Ну и проект Конституции. Мы в ближайшее время обсудим его, в целом. С комиссией я хочу встретиться после того, как они закончили у себя обсуждение. А дальше создадим, я думаю, конкретную небольшую группу, которая будем профессионально дорабатывать по нашим поручениям проект Конституции. Поэтому и его надо будет обсуждать, как дальше будем в этом плане работать. Думаю, что, может быть, нам и не в пятницу, может все-таки вернуться к обсуждению в следующий вторник. И провести заседание этой Конституционной комиссии с участием Президента. И подготовиться, не то, что мы не знаем, несколько полномочий какому-то органу мы прилепили, Всебелорусскому народному собранию и так далее, а дальше не знаем. Пойдем к Президенту. Слушайте, ну вы приходите ко мне, только с предложениями.