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80 лет назад был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии

08 мая 2025 07:32
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Знаменательная дата военной истории. 8 мая 1945 года был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 лет назад был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии-2

Сначала руководство Третьего рейха после самоубийства Гитлера поторопилось капитулировать перед США и Великобританией. Акт был подписан в штабе Эйзенхауэра 7 мая. Однако Москву категорически не устроили детали церемонии и место ее проведения. «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать», – написал Сталин в телеграмме Черчиллю и Трумэну. И уже 8 мая Германия в 22:43 по центральноевропейскому времени капитулировала перед СССР. В Москве об этом объявили в ночь на 9 мая 1945 года. И по приказу Сталина в этот день был дан победный салют из тысячи орудий. 

# Великая Отечественная война # День Победы

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