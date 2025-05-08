80 лет назад был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии

Сначала руководство Третьего рейха после самоубийства Гитлера поторопилось капитулировать перед США и Великобританией. Акт был подписан в штабе Эйзенхауэра 7 мая. Однако Москву категорически не устроили детали церемонии и место ее проведения. «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать», – написал Сталин в телеграмме Черчиллю и Трумэну. И уже 8 мая Германия в 22:43 по центральноевропейскому времени капитулировала перед СССР. В Москве об этом объявили в ночь на 9 мая 1945 года. И по приказу Сталина в этот день был дан победный салют из тысячи орудий.