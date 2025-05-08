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Лукашенко 8 мая открывает Международный выставочный центр

08 мая 2025 07:14
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Лукашенко 8 мая открывает Международный выставочный центр-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 8 мая, принимает участие в открытии Международного выставочного центра.

Говоря о событии, глава государства отметил, что «сегодня мы открываем новую страницу летописи суверенной Беларуси». 

«Это знаковый подарок к юбилею Великой Победы. В его основе – лучший мировой опыт и самые передовые решения. Многое приходилось осваивать впервые: от конструкций кровли до инженерных коммуникаций», – сказал Президент.

Сообщается, что после торжественной церемонии Александр Лукашенко ознакомится с расположенной в выставочном центре экспозицией, которая посвящена Великой Победе.

Фото: Telegram-канал Пул Первого

# Александр Лукашенко # общество

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