Лукашенко 8 мая открывает Международный выставочный центр

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 8 мая, принимает участие в открытии Международного выставочного центра.

Говоря о событии, глава государства отметил, что «сегодня мы открываем новую страницу летописи суверенной Беларуси».

«Это знаковый подарок к юбилею Великой Победы. В его основе – лучший мировой опыт и самые передовые решения. Многое приходилось осваивать впервые: от конструкций кровли до инженерных коммуникаций», – сказал Президент.

Сообщается, что после торжественной церемонии Александр Лукашенко ознакомится с расположенной в выставочном центре экспозицией, которая посвящена Великой Победе.