Лукашенко: Беларусь под чистым небом – цель всей нашей политики

Мы празднуем День Независимости под чистым небом и очень этим дорожим – подчеркнул глава государства во время торжественного собрания во Дворце Республики накануне 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы делаем все, чтобы миром оплатить долг перед поколением победителей, подарившим нам 80 лет этой мирной жизни. И ключевое условие для этого, как не раз отмечал наш Президент, – народное единство. Белорусы всегда демонстрировали его в переломные моменты. И именно оно давало нам силы противостоять врагу, превозмогать любые тяготы и невзгоды. И именно народная сплоченность на протяжении многих поколений белорусов помогала добиваться главного – строить мирную и благополучную страну.