Лучшую многодетную семью выбрали в Минске

Мирная вечерняя прогулка всей семьёй: верный пёс Арчи, три сына и любимый человек рядом. Эта идиллия царит в семье Резниченко. Конкурс «Лучшая многодетная семья» ещё раз доказал, что они – одни из лучших в столице. Трогательное выступление не оставило никого равнодушным, а семейный герб, представленный на конкурсе, занял почётное место в зале.

В семье Резниченко есть добрая традиция – все праздники отмечают вместе. Светлана и Виктор живут по принципу: «Всё для детей и ради детей!». Как бы папа ни устал с работы, он обязательно собирает с младшим сыном Даником роботов.

Родители стараются подмечать и развить таланты детей. Средний сын Дима успешно занимается тхэквондо. В его копилке уже масса наград.

И хоть в семье Резниченко одни парни, даже пёс Арчи, мама без помощи не остаётся.

На вопрос о семейном счастье, наши герои открыто отвечают, что они поддержка и опора друг друга во всём. Любовь и забота делают их по-настоящему счастливыми.

Яркая, дружная, весёлая и искренняя семья Войтех – победитель городского конкурса «Лучшая многодетная семья года». Их выступление было красочным и динамичным. Впечатляли пением, танцами, юмором и необычным семейным гербом.

Благодаря родителям, все таланты детей раскрываются. Старшая дочь Вероника – поёт, Максим – танцует, а малютка Василиса делает успехи в гимнастике.

В этом доме есть замечательная традиция – дарить друг другу счастье.

Ещё в начале отношений Елена знали, что у них будет как минимум трое детей. Они всегда мечтали о большой, светлой, дружной семье, и у них получилось её создать. Конечно, не всегда всё здесь гладко, но они научились видеть хорошее в любой ситуации. И главное – совсем справляться вместе.