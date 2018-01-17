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Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки

17 января 2018 07:15
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Новости Беларуси. Лучшим саперам вручили нагрудные знаки 16 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На профессиональном форуме, который прошел в инженерной бригаде в Соснах, командиры групп разминирования также сдали зачет на допуск к самостоятельной работе.

Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки-1

Также обсудили технические новинки, представленные на специализированной выставке.

Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки-4

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В прошедшем 2017 году более пятисот раз группы, подвижные группы разминирования соединений и воинских частей Вооруженных Сил выезжали для выполнения срочных заявок военных комиссариатов об уничтожении обнаруженных взрывоопасных предметов.

Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки-7

Алексей Курбатов, командир кадров инженерно-саперного батальона:
Нашим сводным отрядом разминирования осуществлялось сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов, в частности, Докшицкого района, район Кулевщина.

К слову, только за 2017 год военные саперы обезвредили более 20 тысяч взрывоопасных предметов.

# общество # Фотофакт # Госнаграды # Андрей Кураков

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