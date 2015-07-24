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Лучших работников торговли Минска в преддверие профессионального праздника чествовали во Дворце Республики

24 июля 2015 17:39
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Новости Беларуси. Лучших работников торговли Минска в преддверие профессионального праздника 24 июля чествовали во Дворце Республики. Руководители объектов торговли и общепита, продавцы, кассиры, товароведы и ветераны столичной торговли – грамоты и благодарности получили более полусотни человек.

24 июля у работников самой востребованной сферы двойное торжество – главному управлению потребительского рынка Мингорисполкома исполнилось 60 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Барисевич, наччальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
У нас есть чем гордиться, потому что Минск был всегда законодателем всего, он был всегда первым. Строятся современная инфраструктура, современные торговые центры, сетевые магазины.

Ольга Романова, заместитель генерального директора магазина:
Я в торговле работаю уже 18 лет. Можно сказать, это мое первое и пока единственное место работы. Мне очень приятно работать в сфере услуг, приятно дарить людям хорошие впечатления.

# общество # Государственная политика в сфере торговли # Сергей Барисевич

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