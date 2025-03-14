Лучшие школьники Минской области получили паспорта во Дворце Республики

Шаг во взрослую жизнь. В торжественной обстановке во Дворце Республики лучшие школьники – представители Минской области получили паспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Церемония традиционная и посвящена Дню Конституции. Почетными гостями стали 22 учащихся.

Это ребята, которые достигли больших высот в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Многие активные участники молодежного и пионерского движения. Получить паспорт в таком знаковом месте и накануне одного из главных государственных праздников – особая честь. Поддержать ребят приехали их учителя и родители. На память ребятам также вручили экземпляр Конституции и книгу «Наш Президент». Илья Змачинский, учащийся гимназии Дзержинска:

Теперь я взрослый гражданин Республики Беларусь. Я обязан хорошо учиться, развивать свои способности, чтобы внести свой вклад в развитие и благополучие нашей страны.

Богдана Мальцева, учащаяся средней школы № 1 городского поселка Смиловичи Червенского района:

Участвую во многих олимпиадах МФТИ, районных. Хотела связать свою жизнь с физикой и развиваться в дальнейшем в этой сфере. Нина Мальцева:

Очень рада, конечно. Я очень горда за свою дочь. Вдвойне приятно, потому что по такому поводу мы впервые во Дворце Республики.