Лучшие школьники Минской области получили паспорта во Дворце Республики
Шаг во взрослую жизнь. В торжественной обстановке во Дворце Республики лучшие школьники – представители Минской области получили паспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Церемония традиционная и посвящена Дню Конституции. Почетными гостями стали 22 учащихся.
Это ребята, которые достигли больших высот в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Многие активные участники молодежного и пионерского движения. Получить паспорт в таком знаковом месте и накануне одного из главных государственных праздников – особая честь. Поддержать ребят приехали их учителя и родители. На память ребятам также вручили экземпляр Конституции и книгу «Наш Президент».
Илья Змачинский, учащийся гимназии Дзержинска:
Теперь я взрослый гражданин Республики Беларусь. Я обязан хорошо учиться, развивать свои способности, чтобы внести свой вклад в развитие и благополучие нашей страны.
Богдана Мальцева, учащаяся средней школы № 1 городского поселка Смиловичи Червенского района:
Участвую во многих олимпиадах МФТИ, районных. Хотела связать свою жизнь с физикой и развиваться в дальнейшем в этой сфере.
Нина Мальцева:
Очень рада, конечно. Я очень горда за свою дочь. Вдвойне приятно, потому что по такому поводу мы впервые во Дворце Республики.
Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Они все очень достойные, у них у всех за плечами уже немалые победы. И я более чем уверен, что это действительно наше будущее. Сегодня они уже получили паспорта, стали гражданами Республики Беларусь. Готовы дальше развивать нашу страну.
Получение первого документа – важный этап. Юноши и девушки перешли во взрослую жизнь: это возможность почувствовать себя полноправными гражданами страны.