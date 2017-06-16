Лучшие медики Минска получили заслуженные награды накануне своего профессионального праздника

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника в столице наградили лучших медиков. В системе здравоохранения города трудится около 40 тысяч специалистов, которые внедряют самые современные технологии лечения и профилактики заболеваний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 16 июня во Дворце Республики лучшие врачи города, многие из которых отдали медицине не один десяток лет, получили заслуженные награды.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

В праздничный день хочется поблагодарить людей за работу прежде всего. Строительство и реконструкция новых учреждений, подготовка медицинских кадров, внедрение новых технологий, развитие электронного здравоохранения – все эти проекты, безусловно, реализуются в столице.

Юрий Цемахов, заведующий онкохирургическим отделением № 2 УЗ «Минский городской клинический диспансер»:

Мы заняты очень и, в общем-то, на себя вообще не обращаем внимания. И хочется повстречать своих коллег, посмотреть, кто как выглядит спустя какие-то годы, кто достиг каких-то успехов.