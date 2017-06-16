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Лучшие медики Минска получили заслуженные награды накануне своего профессионального праздника

16 июня 2017 17:50
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника в столице наградили лучших медиков. В системе здравоохранения города трудится около 40 тысяч специалистов, которые внедряют самые современные технологии лечения и профилактики заболеваний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

16 июня во Дворце Республики лучшие врачи города, многие из которых отдали медицине не один десяток лет, получили заслуженные награды.

Лучшие медики Минска получили заслуженные награды накануне своего профессионального праздника-1

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
В праздничный день хочется поблагодарить людей за работу прежде всего. Строительство и реконструкция новых учреждений, подготовка медицинских кадров, внедрение новых технологий, развитие электронного здравоохранения – все эти проекты, безусловно, реализуются в столице.

Лучшие медики Минска получили заслуженные награды накануне своего профессионального праздника-4

Юрий Цемахов, заведующий онкохирургическим отделением № 2 УЗ «Минский городской клинический диспансер»:
Мы заняты очень и, в общем-то, на себя вообще не обращаем внимания. И хочется повстречать своих коллег, посмотреть, кто как выглядит спустя какие-то годы, кто достиг каких-то успехов.

Лучшие медики Минска получили заслуженные награды накануне своего профессионального праздника-7

Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «5-я городская клиническая больница»:
Работа у нас очень непростая, ответственная, сложная. Акушеры-гинекологи отвечают за жизнь сразу двоих людей. И поэтому мы очень ценим те моменты, когда мы можем сказать друг другу добрые слова.

Об успехах современной белорусской медицины знают и за рубежом. На счету работников в белых халатах сотни сложнейших операций и тысячи спасенных жизней.

# общество # Медицина # Игорь Юркевич

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