Лучшие медики Минска получили заслуженные награды накануне своего профессионального праздника
Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника в столице наградили лучших медиков. В системе здравоохранения города трудится около 40 тысяч специалистов, которые внедряют самые современные технологии лечения и профилактики заболеваний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
16 июня во Дворце Республики лучшие врачи города, многие из которых отдали медицине не один десяток лет, получили заслуженные награды.
Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
В праздничный день хочется поблагодарить людей за работу прежде всего. Строительство и реконструкция новых учреждений, подготовка медицинских кадров, внедрение новых технологий, развитие электронного здравоохранения – все эти проекты, безусловно, реализуются в столице.
Юрий Цемахов, заведующий онкохирургическим отделением № 2 УЗ «Минский городской клинический диспансер»:
Мы заняты очень и, в общем-то, на себя вообще не обращаем внимания. И хочется повстречать своих коллег, посмотреть, кто как выглядит спустя какие-то годы, кто достиг каких-то успехов.
Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «5-я городская клиническая больница»:
Работа у нас очень непростая, ответственная, сложная. Акушеры-гинекологи отвечают за жизнь сразу двоих людей. И поэтому мы очень ценим те моменты, когда мы можем сказать друг другу добрые слова.
Об успехах современной белорусской медицины знают и за рубежом. На счету работников в белых халатах сотни сложнейших операций и тысячи спасенных жизней.