Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о лицензировании

Заседание второй сессии Палаты представителей восьмого созыва состоится 11 октября. В Овальном зале Дома правительства в первом чтении планируется обсудить проекты законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, речь пойдет об изменениях в лицензировании. Предметом правового регулирования станут общественные отношения в сфере страховой деятельности. В частности, проектом предусматривается дополнение закона нормами, которые касаются вмененного страхования, уточняются формулировки правил для этого вида деятельности.

Сегодня же депутаты рассмотрят изменения в закон «Об обеспечении единства измерений».