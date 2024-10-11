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Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о лицензировании

11 октября 2024 07:22
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Заседание второй сессии Палаты представителей восьмого созыва состоится 11 октября. В Овальном зале Дома правительства в первом чтении планируется обсудить проекты законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о лицензировании-2

Так, речь пойдет об изменениях в лицензировании. Предметом правового регулирования станут общественные отношения в сфере страховой деятельности. В частности, проектом предусматривается дополнение закона нормами, которые касаются вмененного страхования, уточняются формулировки правил для этого вида деятельности. 

Сегодня же депутаты рассмотрят изменения в закон «Об обеспечении единства измерений».

# Закон

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