Локомотив, замок в стиле модерн, корабль с сундуками. Экскурсия по лучшим игровым площадкам Минска

Глубоко вдохните и выдохните, дети 90-ых! О таких аттракционах во дворе своего дома мы когда-то и мечтать не могли: довольствовались «паутинкой», каруселью и горкой, возле которой собиралась очередь за порцией адреналина. Помните? Вот и «докатились».

Сегодня современные игровые площадки предлагают детишкам массу сценариев для сюжетно‑ролевых и спортивных игр. Вот, например, мощный локомотив с множеством функциональных зон. Тут тебе и канаты, и рукоходы, и скалодромы – в каждом вагончике свое «меню» развлечений.

Замок в стиле модерн с тремя башнями, разумеется, не пустует. Тут кипят придворные страсти, плетутся интриги и затеваются веселые игры – все в лучших традициях времени.

На горизонте огромный корабль с сундуками разнообразных забав. На борту нас встречает юный член экипажа.