Локомотив, замок в стиле модерн, корабль с сундуками. Экскурсия по лучшим игровым площадкам Минска
Глубоко вдохните и выдохните, дети 90-ых! О таких аттракционах во дворе своего дома мы когда-то и мечтать не могли: довольствовались «паутинкой», каруселью и горкой, возле которой собиралась очередь за порцией адреналина. Помните? Вот и «докатились».
Сегодня современные игровые площадки предлагают детишкам массу сценариев для сюжетно‑ролевых и спортивных игр. Вот, например, мощный локомотив с множеством функциональных зон. Тут тебе и канаты, и рукоходы, и скалодромы – в каждом вагончике свое «меню» развлечений.
Замок в стиле модерн с тремя башнями, разумеется, не пустует. Тут кипят придворные страсти, плетутся интриги и затеваются веселые игры – все в лучших традициях времени.
На горизонте огромный корабль с сундуками разнообразных забав. На борту нас встречает юный член экипажа.
Играй вдоволь – и берегов не видно. Кто-то «якорем» летит с горки, кто-то «барахтается» на тросе, как спасательный круг, а кто-то «расправляет паруса» на турнике – все при деле!