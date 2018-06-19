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Локомотив, замок в стиле модерн, корабль с сундуками. Экскурсия по лучшим игровым площадкам Минска

19 июня 2018 07:41
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Глубоко вдохните и выдохните, дети 90-ых! О таких аттракционах во дворе своего дома мы когда-то и мечтать не могли: довольствовались «паутинкой», каруселью и горкой, возле которой собиралась очередь за порцией адреналина. Помните? Вот и «докатились».

Локомотив, замок в стиле модерн, корабль с сундуками. Экскурсия по лучшим игровым площадкам Минска-1

Сегодня современные игровые площадки предлагают детишкам массу сценариев для сюжетно‑ролевых и спортивных игр. Вот, например, мощный локомотив с множеством функциональных зон. Тут тебе и канаты, и рукоходы, и скалодромы – в каждом вагончике свое «меню» развлечений. 

Локомотив, замок в стиле модерн, корабль с сундуками. Экскурсия по лучшим игровым площадкам Минска-4

Замок в стиле модерн с тремя башнями, разумеется, не пустует. Тут кипят придворные страсти, плетутся интриги и затеваются веселые игры – все в лучших традициях времени. 

Локомотив, замок в стиле модерн, корабль с сундуками. Экскурсия по лучшим игровым площадкам Минска-7

На горизонте огромный корабль с сундуками разнообразных забав. На борту нас встречает юный член экипажа.

Локомотив, замок в стиле модерн, корабль с сундуками. Экскурсия по лучшим игровым площадкам Минска-10

Играй вдоволь – и берегов не видно. Кто-то «якорем» летит с горки, кто-то «барахтается» на тросе, как спасательный круг, а кто-то «расправляет паруса» на турнике – все при деле!

# Дворы Минска # общество # Мария Кронда # Милана Лукъянцева # Наталья Шевчик # Фотофакт # Места отдыха

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