«Если бы это увидело правительство!» Как живёт минский двор, по которому ни пройти ни проехать?

Президент подписал Указ, который корректирует работу жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ вносит определенные изменения в работу отрасли, в том числе усиливает требования по освещению в СМИ вопросов в сфере ЖКХ. Екатерина Капылович пообщалась с потребителями тех самых услуг ЖКХ. Они часто обращаются на горячую линию телеканала СТВ. Наша съемочная группа попыталась разобраться в самых сложных и нестандартных ситуациях.

Суровая белорусская зима канула в Лету, а значит, пришло время наведения весеннего лоска. Снег растаял и оголил дворовые проблемы, а в некоторых местах природа обнажила сюрпризы, оставшиеся еще с осени. В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов.

Для похода в магазин Клавдия Ефимовна тщательно продумывает не только наряд, но и маршрут. Путь ее лежит через так называемый двор. Разбитая дорога и неухоженная территория частного дома, который затесался в пейзаж новостроек на Грушевке и выглядит весьма контрастно. Вот такая архитектурная кардиограмма современной столичной урбанистики.

Этот дом… Разве можно, чтобы он… Я даже не хочу говорить. Если бы это увидело правительство, что у нас нет двора, а то, что я буду говорить...

Сейчас, по словам старожилов дома 20 на Лермонтова, дорога еще куда ни шло. Коммунальный апокалипсис в консервации: давно не было дождей и не прорывало канализацию. Поэтому на столичный променад можно выйти и без резиновых сапог. Но у Клавдии Ефимовны натоптанный маршрут, она по привычке буквально пробирается к своему подъезду.

Это я, уже такого возраста приличного, и я это вижу. Сказка! Прямо приятно посмотреть. А здесь вода, море всегда. Анатолий Климович в этом доме живет 60 лет. Времена, когда мог спокойно выйти во двор, уже и не помнит. В дождливые дни вода со всех ближайших пригорков стекает прямо к подъезду.

Анатолий Климович, житель Минска:

Вот видите, асфальт какой. Посмотрите, все это вдоль дома. Туда не пройдешь, тут огород. Вот, кстати, недавно пожар был тут, спалили. Ну как… Так вот и выживаем. Приходится или так вдоль дома идти, или сюда, вдоль дома. Или когда сухо, сюда. Ну, и канализация тут, через день приезжает, может. Потопы такие идут.