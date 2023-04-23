«Если бы это увидело правительство!» Как живёт минский двор, по которому ни пройти ни проехать?
Президент подписал Указ, который корректирует работу жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ вносит определенные изменения в работу отрасли, в том числе усиливает требования по освещению в СМИ вопросов в сфере ЖКХ. Екатерина Капылович пообщалась с потребителями тех самых услуг ЖКХ. Они часто обращаются на горячую линию телеканала СТВ.
Наша съемочная группа попыталась разобраться в самых сложных и нестандартных ситуациях.
Суровая белорусская зима канула в Лету, а значит, пришло время наведения весеннего лоска. Снег растаял и оголил дворовые проблемы, а в некоторых местах природа обнажила сюрпризы, оставшиеся еще с осени.
В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов.
Для похода в магазин Клавдия Ефимовна тщательно продумывает не только наряд, но и маршрут. Путь ее лежит через так называемый двор. Разбитая дорога и неухоженная территория частного дома, который затесался в пейзаж новостроек на Грушевке и выглядит весьма контрастно. Вот такая архитектурная кардиограмма современной столичной урбанистики.
Этот дом… Разве можно, чтобы он… Я даже не хочу говорить. Если бы это увидело правительство, что у нас нет двора, а то, что я буду говорить...
Сейчас, по словам старожилов дома 20 на Лермонтова, дорога еще куда ни шло. Коммунальный апокалипсис в консервации: давно не было дождей и не прорывало канализацию. Поэтому на столичный променад можно выйти и без резиновых сапог. Но у Клавдии Ефимовны натоптанный маршрут, она по привычке буквально пробирается к своему подъезду.
Это я, уже такого возраста приличного, и я это вижу. Сказка! Прямо приятно посмотреть. А здесь вода, море всегда.
Анатолий Климович в этом доме живет 60 лет. Времена, когда мог спокойно выйти во двор, уже и не помнит. В дождливые дни вода со всех ближайших пригорков стекает прямо к подъезду.
Анатолий Климович, житель Минска:
Вот видите, асфальт какой. Посмотрите, все это вдоль дома. Туда не пройдешь, тут огород. Вот, кстати, недавно пожар был тут, спалили. Ну как… Так вот и выживаем. Приходится или так вдоль дома идти, или сюда, вдоль дома. Или когда сухо, сюда. Ну, и канализация тут, через день приезжает, может. Потопы такие идут.
Выяснить, кто именно обслуживает эту придомовую территорию, нам не удалось. После десятка звонков стало понятным лишь то, что счет идет буквально на сантиметры – даже за две соседние ямы на проезжей части отвечают разные организации. А как говорится, при двух хозяевах толку нет ни от одного.
Листву не убирали с осени! Съемочная группа СТВ смогла примирить ЖКХ с жильцами.