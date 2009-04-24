Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС почтили память погибших (ФОТО)

В Минске прошёл траурный митинг, приуроченный к 23-й годовщине катастрофы.

У мемориальной доски героя-пожарного – Василия Игнатенко – собрались ликвидаторы аварии, спасатели, курсанты Командно-инженерного института МЧС. Память погибших почтили минутой молчания. Ликвидировали последствия чернобыльской аварии более тысячи трёхсот работников пожарной службы. Первый, самый жестокий удар, приняли на себя те, кто был в «шеренге №1». Среди этих героических людей был и Василий Игнатенко. Посмертно он награждён орденом Красного Знамени. В Минске и Брагине его именем названы улицы, и в Брагине герою установлен памятник. Сегодня в рядах МЧС – более 350-ти чернобыльцев-ликвидаторов.