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Лидский и Бобруйский районы будут особо пожароопасными в ближайшее время

03 июня 2016 06:19
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Новости Беларуси. Лидский и Бобруйский районы будут особо пожароопасными в ближайшее время. Об этом сообщили в Гидромете. Также в зоне риска район между Березино и Борисовом.

По прогнозам синоптиков, обстановка улучшится только во второй декаде июня в связи с ожидаемыми дождями. В целом на территории Беларуси частыми гостями этим летом будут ливни и грозы. Ожидается, что для метеозависимых людей этот сезон будет непростым из-за дискомфортности погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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