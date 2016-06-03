Новости Беларуси. Лидский и Бобруйский районы будут особо пожароопасными в ближайшее время. Об этом сообщили в Гидромете. Также в зоне риска район между Березино и Борисовом.

По прогнозам синоптиков, обстановка улучшится только во второй декаде июня в связи с ожидаемыми дождями. В целом на территории Беларуси частыми гостями этим летом будут ливни и грозы. Ожидается, что для метеозависимых людей этот сезон будет непростым из-за дискомфортности погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.