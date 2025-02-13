Прямой эфир

Лидские пограничники задержали нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами

13 февраля 2025 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Группу нарушителей задержали пограничники в Вороновском районе. При них были обнаружены шесть газовых баллонов, три аэростатических шара, GPS-трекеры и сим-карты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидские пограничники задержали нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами-2

Обнаруженные предметы изъяты и доставлены в Лидский пограничный отряд. По данному инциденту проводится дальнейшее разбирательство. В ГПК напоминают, незаконное содержание и использование летательных аппаратов в пограничной зоне либо полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность.

# Закон # Граница

Другие новости рубрики

Все новости
В Минтрансе рассказали о задачах в Год благоустройства и пятилетку качества
13 февраля 2025 07:52

В Минтрансе рассказали о задачах в Год благоустройства и пятилетку качества

На восстановление историко-культурного наследия в Минской области выделено около 17 млн рублей в 2024-м
13 февраля 2025 07:19

На восстановление историко-культурного наследия в Минской области выделено около 17 млн рублей в 2024-м

В Брестском горисполкоме рассказали, какие категории специалистов смогут получить арендное жильё
13 февраля 2025 06:58

В Брестском горисполкоме рассказали, какие категории специалистов смогут получить арендное жильё