Лидские пограничники задержали нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами

Группу нарушителей задержали пограничники в Вороновском районе. При них были обнаружены шесть газовых баллонов, три аэростатических шара, GPS-трекеры и сим-карты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группу нарушителей задержали пограничники в Вороновском районе. При них были обнаружены шесть газовых баллонов, три аэростатических шара, GPS-трекеры и сим-карты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обнаруженные предметы изъяты и доставлены в Лидский пограничный отряд. По данному инциденту проводится дальнейшее разбирательство. В ГПК напоминают, незаконное содержание и использование летательных аппаратов в пограничной зоне либо полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность.