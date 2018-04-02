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«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский

02 апреля 2018 14:48
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Известный коллекционер и городской эстет Дмитрий Сурский однажды увлёкся собирательством эмалированной посуды.

Вскоре увлечение выросло в интересную коллекцию.

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-1

Дмитрий Сурский, художник, дизайнер, председатель ОО «Белорусский союз дизайнеров»:
Раньше это была очень распространённая технология, которая использовалась и в быту, и в разных технологических процессах. Это, по сути дела, стеклянная минеральная эмаль, которая наносилась на металл и, таким образом, можно было и различную графику создавать.

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-4

Позже фокус внимания художника распространился и на другие предметы, которые были изготовлены из этого, некогда распространённого, материала. 

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-7

Дмитрий Сурский:
Таблички эмалированные, которые используются в нашей городской среде для обозначения домов – это тоже предмет дизайна.

Это – визуальные коммуникации 40-ых, 50-ых.

Я тоже на них обратил внимание. В чём их уникальность?

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-10

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-12

В том, что, например, раньше на одной табличке писали и номер дома, и название улицы. И, соответственно, номер дома – один на такой улице.

Соответственно, эта табличка была сделана в одном экземпляре.

Вот эти эмалированные таблички – очень долговечны. Они из такого благородного материала – настоящая эмаль: минеральная, стеклянная.

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-15

С большим диапазоном цветовым – самые разные, немыслимые цвета.

Очень красивые – и фиолетовый, и зелёный, и красный. И комбинация цветов используется вот в этой технике. Раньше очень красивым антиквенным шрифтом названия и номера домов писали. Уже позже, конечно, стали всё упрощать. И трафареты были очень брутальные, грубые. Они интересны только с точки зрения исторической памяти.

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-18

Потому что по графике они такие… Крупные, штампованные такие. Это, наверное в 80-90-ые даже... А вот эти такие – более качественные, более изящные – это, наверное, 50-ые. Может быть, даже 40-ые.

Сколько табличек в коллекции, Дмитрий Сурский не считал.

Он надеется, что их будет становиться всё больше. Хотя, прописка в коллекции дизайнера для экспоната значит конец его прежней жизни.

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-21




Дмитрий Сурский:
Сам, лично сдирал табличку с барака, который уже пошёл под снос. Москвина – это в районе Грушевки была. Эта табличка сделана в одном экземпляре. Ваш коллега когда-то, заинтересовавшись моим увлечением, специально отвёл меня на улицу, показал, где на старом заколоченном доме, полусгоревшем, ещё висела эта табличка.

Мы договорились с соседями, они мне её презентовали.

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-24

В Новогрудке (правда, это – не эмалированная табличка, алюминиевая, может быть, сделана ещё в польские времена, штампованная табличка) тоже она была прибита к такому заброшенному, полуразвалившемуся дому. И со мной был Михаил Анемподистов, он меня так пожурил, сказал: «Як же так можа быць? Гэта ж – наша гістарычная спадчына. А ты вось зруйнаваў». Но я думаю, что она бы точно пропала, если бы я не снял.

А сейчас она – в экспозиции.

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-27

В моей коллекции таблички не только с номерами домов, названиями улиц, но и всякие обозначения. Раньше широко использовались для системы визуализации – и в школах, и в общественных зданиях, и на улицах. Это, на самом деле, был дешёвый, доступный способ изготовления долговечных табличек. Кстати, железнодорожные знаки тоже таким образом изготавливались – по технологии горячей эмали.

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-30

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-32

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-34

Есть в столице улица, которая особенно дорога Дмитрию.

Дмитрий Сурский:
Мы жили в частном доме на Восточном переулке, 45. Я помню эти таблички. Но почему-то тогда, когда мы переезжали, было много брошено, конечно, потому что всё увезти невозможно. Жалею, конечно, что я не забрал эту табличку, была бы память. Я родился в этом доме, до 20 лет прожил, с этим домом связано очень много тёплых воспоминаний. К сожалению, таблички этой нет. Ещё, наверное, кусочки этой улицы где-то остались в Сельхозпосёлке. Возле Союза дизайнеров сохранился такой маленький оазис частного сектора – несколько домов по улице Вирской.

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-37

Здесь есть и старые таблички, эмалированные, аутентичные. А вот на этом доме видим – то ли это самодеятельность хозяина, то ли это какое-то новое типовое решение.

Такое трафаретное, витиеватое, кучерявое.

Хотя, шрифт мог бы быть тоже поизящней.

«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский-40

Она совпадает с цветом жёлтых наличников.

Человек какую то эстетику свою находит в индивидуализации собственного жилья.

# общество # Улицы Минска # Дмитрий Сурский

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