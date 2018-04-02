«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский

Известный коллекционер и городской эстет Дмитрий Сурский однажды увлёкся собирательством эмалированной посуды. Вскоре увлечение выросло в интересную коллекцию.

Дмитрий Сурский, художник, дизайнер, председатель ОО «Белорусский союз дизайнеров»:

Раньше это была очень распространённая технология, которая использовалась и в быту, и в разных технологических процессах. Это, по сути дела, стеклянная минеральная эмаль, которая наносилась на металл и, таким образом, можно было и различную графику создавать.

Позже фокус внимания художника распространился и на другие предметы, которые были изготовлены из этого, некогда распространённого, материала.

Дмитрий Сурский:

Таблички эмалированные, которые используются в нашей городской среде для обозначения домов – это тоже предмет дизайна. Это – визуальные коммуникации 40-ых, 50-ых. Я тоже на них обратил внимание. В чём их уникальность?

В том, что, например, раньше на одной табличке писали и номер дома, и название улицы. И, соответственно, номер дома – один на такой улице. Соответственно, эта табличка была сделана в одном экземпляре. Вот эти эмалированные таблички – очень долговечны. Они из такого благородного материала – настоящая эмаль: минеральная, стеклянная.

С большим диапазоном цветовым – самые разные, немыслимые цвета. Очень красивые – и фиолетовый, и зелёный, и красный. И комбинация цветов используется вот в этой технике. Раньше очень красивым антиквенным шрифтом названия и номера домов писали. Уже позже, конечно, стали всё упрощать. И трафареты были очень брутальные, грубые. Они интересны только с точки зрения исторической памяти.

Потому что по графике они такие… Крупные, штампованные такие. Это, наверное в 80-90-ые даже... А вот эти такие – более качественные, более изящные – это, наверное, 50-ые. Может быть, даже 40-ые. Сколько табличек в коллекции, Дмитрий Сурский не считал. Он надеется, что их будет становиться всё больше. Хотя, прописка в коллекции дизайнера для экспоната значит конец его прежней жизни.







Дмитрий Сурский:

Сам, лично сдирал табличку с барака, который уже пошёл под снос. Москвина – это в районе Грушевки была. Эта табличка сделана в одном экземпляре. Ваш коллега когда-то, заинтересовавшись моим увлечением, специально отвёл меня на улицу, показал, где на старом заколоченном доме, полусгоревшем, ещё висела эта табличка.

Мы договорились с соседями, они мне её презентовали.

В Новогрудке (правда, это – не эмалированная табличка, алюминиевая, может быть, сделана ещё в польские времена, штампованная табличка) тоже она была прибита к такому заброшенному, полуразвалившемуся дому. И со мной был Михаил Анемподистов, он меня так пожурил, сказал: «Як же так можа быць? Гэта ж – наша гістарычная спадчына. А ты вось зруйнаваў». Но я думаю, что она бы точно пропала, если бы я не снял. А сейчас она – в экспозиции.

В моей коллекции таблички не только с номерами домов, названиями улиц, но и всякие обозначения. Раньше широко использовались для системы визуализации – и в школах, и в общественных зданиях, и на улицах. Это, на самом деле, был дешёвый, доступный способ изготовления долговечных табличек. Кстати, железнодорожные знаки тоже таким образом изготавливались – по технологии горячей эмали.

Есть в столице улица, которая особенно дорога Дмитрию. Дмитрий Сурский:

Мы жили в частном доме на Восточном переулке, 45. Я помню эти таблички. Но почему-то тогда, когда мы переезжали, было много брошено, конечно, потому что всё увезти невозможно. Жалею, конечно, что я не забрал эту табличку, была бы память. Я родился в этом доме, до 20 лет прожил, с этим домом связано очень много тёплых воспоминаний. К сожалению, таблички этой нет. Ещё, наверное, кусочки этой улицы где-то остались в Сельхозпосёлке. Возле Союза дизайнеров сохранился такой маленький оазис частного сектора – несколько домов по улице Вирской.

Здесь есть и старые таблички, эмалированные, аутентичные. А вот на этом доме видим – то ли это самодеятельность хозяина, то ли это какое-то новое типовое решение. Такое трафаретное, витиеватое, кучерявое. Хотя, шрифт мог бы быть тоже поизящней.