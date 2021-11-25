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ГАИ запускает акцию «Зимние шины – безопасность для машины!» Что грозит водителям, которые не переобуются до 1 декабря?

25 ноября 2021 06:26
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Новости Беларуси. Внимание, на дороге может быть скользко. Это уж точно должны знать и помнить автовладельцы. Кто подзабыл, тому напомнят сотрудники ГАИ. Госавтоинспекция 25 ноября начинает республиканскую акцию «Зимние шины – безопасность для машины!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ‎.  

ГАИ запускает акцию «Зимние шины – безопасность для машины!» Что грозит водителям, которые не переобуются до 1 декабря?-1

Они еще раз расскажут владельцам транспортных средств о необходимости до 1 декабря переобуть свой автомобиль. А вот кто не успеет это сделать или просто проигнорирует данное требование, рискует попасть на штраф до одной базовой величины.

ГАИ запускает акцию «Зимние шины – безопасность для машины!» Что грозит водителям, которые не переобуются до 1 декабря?-4

Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин. Потому приберегите свои деньги и позаботьтесь не только о своей безопасности на дорогах.  

# ГАИ # общество # Фотофакт

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