ГАИ запускает акцию «Зимние шины – безопасность для машины!» Что грозит водителям, которые не переобуются до 1 декабря?

Новости Беларуси. Внимание, на дороге может быть скользко. Это уж точно должны знать и помнить автовладельцы. Кто подзабыл, тому напомнят сотрудники ГАИ. Госавтоинспекция 25 ноября начинает республиканскую акцию «Зимние шины – безопасность для машины!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ‎.

Они еще раз расскажут владельцам транспортных средств о необходимости до 1 декабря переобуть свой автомобиль. А вот кто не успеет это сделать или просто проигнорирует данное требование, рискует попасть на штраф до одной базовой величины.