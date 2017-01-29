Лес рубят – остаются только щепки: как элитную древесину в Беларуси маскируют под лесной сорняк

Новости Беларуси. В стране завершается модернизация деревообрабатывающей отрасли. А это значит, не за горами то время, когда создание из древесины товаров с высокой добавленной стоимостью будет поставлено на поток. Лес – ресурс, позволяющий многим странам существенно пополнять государственный бюджет и обеспечивать рабочими местами целые поколения.

За последние полвека площадь лесов у нас увеличилась вдвое. На каждого белоруса приходится примерно 170 кубов древесины и гектар леса. Огромный ресурс для развития экономики страны. Но почему если лес рубят, в стране остаются лишь щепки?

Загрузить машину древесиной и вывезти ее за пределы страны, в ту же Россию, под покровом ночи или лесными тропами – схема слишком топорная и уже давно не работает. Сегодня предприимчивые лесорубы идут куда более изощренными путями.

Например, европоддоны изготавливают из элитной древесины. Вывозят копеечный товар за границу, разбирают на доски и делают хорошую мебель. Так что вполне возможно, что в знаменитых итальянских гарнитурах есть и белорусская составляющая.

Доски из поддонов на серьезные детали сгодятся едва ли. Чего нельзя сказать о практически необработанном кругляке. Эдакие карандаши по 200 килограммов каждый в начале 2016 года отправляли в Прибалтику несколько фирм северного региона Беларуси.

Николай Хацкевич, начальник управления Комитета госконтроля Витебской области:

Были установлены факты вывоза под видом заостренных столбов леса-кругляка на сумму более 500 тысяч евро. Информация по данному вопросу была направлена с предложениями для принятия меры реагирования по исправлению и внесению дополнений в законодательство для того, чтобы упредить эту ситуацию.

Благодаря узким местам в законодательстве кампании находили лазейки, которые на разнице в ценах позволяли зарабатывать огромные деньги.

Пробелы в законодательстве обнаружил и Роман Селезнев. Вот только они работают против предпринимателя. Мужчина за 17 лет вырос от лесоруба до главы лесхоза. Почти три года назад создал собственное производство. Выбрал самую непротоптанную лесную тропинку – переработку серой ольхи. Это дерево, как сорняк на грядке, мешает расти ценным породам. Только в Лиозненском районе ежегодно можно добывать больше 50 тысяч кубов. При сегодняшней необходимости в 12.

Роман Селезнев, директор частного деревоперерабатывающего предприятия:

В 2015 году в Лиозненском районе проходило лесоустройство. И такую неценную породу, как ольха серая, не включили в вид рубок по спелости. А включили в вид рубок для заготовки дров. Но в новом лесном кодексе не прописан вид рубки для топливных целей. И получается: ольха серая и неспелая, и нельзя для рубки, заготовки дров.

Лесной сорняк здесь превращается в элитные дрова. Раньше их называли царскими из-за хорошей теплоотдачи. 70% идет на экспорт в Латвию. На этом же участке, в Шумилинском районе, необходимо было также вырезать сорные, поврежденные деревья и сухостой. А получилось с точностью наоборот: ценных дров нарубили столько, что щепки летят до сих пор. Множество нарушений бюджетного и природоохранного законодательства выявили в Ушачском и Шумилинском лесхозах.

Дмитрий Давыденко, заместитель начальника управления Комитета госконтроля Витебской области:

Установлено незаконное получение нецелевое использование бюджетный средств в сумме более 260 тысяч рублей. Причинение государственному имуществу вреда в виде неуплаты таксовой стоимости за древесину, отпущенную на корню, -- 126 тысяч рублей, порча почти 800 кубов древесины, излишки лесопродукции. К административной ответственности привлечены оба юридических лица, а также 36 работников лесхозов.

Вековые ели в июле 2016 года за пару минут ураган сломал как спички. Только в Витебском районе пострадало больше сотни гектаров. Половину земель уже засадили свежим лесом. А до Нового года древесину реализовали. В основном на внутреннем рынке.

Михаил Филинович, директор Витебского лесхоза:

Сложно сказать элитный лес из буреломных лесосек. Но все принципы заготовки, как и на любой другой лесосеке, разрабатывалось, готовилось на ассортимент. И при помощи нашей техники сортировалось. И согласно сорта и качества уже реализовывалось. Дровяная древесина, как я уже сказал, уходила в систему ЖКХ, в облтоп. Балансовая древесина уходила через наших спецэкспортеров на экспорт либо на предприятия концерна.

С 2015 года необработанную древесину вывозить за пределы страны без согласия главы государства запрещено. Разрешение давалось трижды. Во второй раз из-за последствий ураганов.

Для сравнения, за 11 месяцев 2015 года за пределы страны было вывезено древесины на 643 миллиона долларов, из них деловой – на 85. В 2016 году в денежном исчислении экспорт вырос на 130 миллионов. В основном за счет переработанной и уже готовой продукции. Теперь добро получено на экспорт менее двух миллионов кубометров древесины. И это уже в последний раз.