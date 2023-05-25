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Леонид Заяц на Международном симпозиуме кондитеров: наши промышленные предприятия должны добавлять мощности

25 мая 2023 07:42
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Кондитерскую продукцию на 165 миллионов долларов экспортировала Беларусь за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дальнейшее сотрудничество и развитие рынка обсудили на II Международном симпозиуме.  

Леонид Заяц на Международном симпозиуме кондитеров: наши промышленные предприятия должны добавлять мощности-1

Мероприятие объединило более 250 представителей Беларуси, России и Бразилии. Презентовали новейшее оборудование и технологии. Обсудили интеграцию, развитие рынка, мировые тренды и достижения в кондитерской отрасли. Для участников и посетителей также организовали выставку-презентацию и мастер-классы.  

Леонид Заяц на Международном симпозиуме кондитеров: наши промышленные предприятия должны добавлять мощности-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Наши промышленные предприятия кондитерской отрасли должны сегодня, безусловно, добавлять мощности. Примерно треть валютных поступлений это кондитерская отрасль.  

Леонид Заяц на Международном симпозиуме кондитеров: наши промышленные предприятия должны добавлять мощности-7

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:  
Если говорить про долю экспорта, то она в прошлом году достигла в среднем 35 % от общего объема реализации и производства кондитерских изделий, естественно, 84 % пришлось на долю российского рынка. Хороший задел для того, чтобы в этом году продолжать работать с такими же темпами. Формировать базу для того, чтобы продолжать инвестировать в развитие производств и создавать самые современные технологически передовые производства.  

Международный симпозиум кондитеров продолжится 25 мая. В 2024 году мероприятие планируют провести в России.  

# Государственная политика в сфере торговли # общество # Леонид Заяц # Олег Жидков # Фотофакт

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