Леонид Мальцев: Беларусь открыта для сотрудничества со всеми небезразличными к проблеме международного терроризма

Новости Беларуси. Беларусь открыта для сотрудничества со всеми небезразличными к проблеме международного терроризма, — уверен глава Госпогранкомитета Леонид Мальцев. Тема безопасности на континенте в последние недели перешла в разряд центральных. И здесь как нельзя кстати совместные программы Беларуси с Евросоюзом и международными организациями.

Восточные ворота ЕС и западный блокпост ЕАЭС. Беларусь сегодня на страже не только своей безопасности. Надежная защита границы — гарант спокойствия в сегодняшнем неспокойном мире. Беларусь готова это спокойствие партнерам гарантировать.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Несмотря на то, что сейчас во всем мире проблема так называемых нелегальных мигрантов, у нас здесь эта проблема решена. В рядах мигрантов, в том числе, как мы видим сейчас по событиям во Франции, различного рода так называемые террористы. Все эти вещи мы понимаем и все эти задачи решаем.

Протяженность почти 3 тысячи километров. Граница белорусская, но качество безопасности в интересах по обе ее стороны. Совместные проекты наших пограничников с ЕС и международными организациями — на постоянной основе. В свете последних событий актуальность такого сотрудничества в разы возросла. Только сообща можно противостоять кровавым угрозам.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Мы все должны изменить менталитет и заниматься управлением границы совместно, а не поодиночке. В свете последних событий, это и сбитый российский самолет, и атаки в Париже, и эта ситуация в Брюсселе. Все это говорит о том, что угроза может поступать с разных сторон. Но даже с учетом этого мы должны избегать предвзятого отношения к мигрантам. Нельзя в каждом видеть потенциального террориста, мы должны обеспечить соблюдение прав человека. И делать это мы должны сообща.

Не просто охранять и защищать, а управлять границей.

Санака Самарасинха, постоянный представитель ПРООН в Республике Беларусь:

Мы должны переосмыслить в целом концепцию охраны границы и прийти к понятию управления границей, поскольку защита или охрана означает, что какие-то люди будут сдерживаться снаружи, какие-то люди будут сдерживаться внутри. В то время, как управление границей означает организованное, законное перемещение граждан через границы.

Для того, чтобы управлять и повышать качество этого управления, должны быть и подходы, и технологии соответствующие. Мобильные передвижные комплексы, техническое оснащение, пешеходные переходы на пограничных пунктах. Уже внедряется электронная очередь, причем она должна работать в связке с сопредельной стороной.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Мы сейчас отрабатываем с помощью Евросоюза систему так называемых электронных ворот, которые позволят более комфортно гражданам пересекать государственную границу, минуя контакты с пограничниками.

На такие совместные проекты только в этом году Беларусь получила от Евросоюза и ООН почти 3 миллиона евро. Дополнительное финансирование помогает не просто оснастить границу, но и повысить потенциал персонала. Тренинги и помощь в организации повышения квалификации. Сегодня после реконструкции открыли казарму учебного центра для пограничников. Классы, позволяющие на расстоянии более полторы сотни километров присутствовать на лекциях столичных педагогов, весь необходимый инвентарь, библиотека. И, конечно, комфортное проживание. В рамках проекта в этом учебном центре рядом с казармой скоро появится еще одно здание. А на 2016-й год уже подписаны проекты на сумму в 2 млн. евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.