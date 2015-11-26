ОБСЕ заинтересовалась белорусским опытом борьбы с интернет-торговлей наркотиками

Новости Беларуси. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заинтересовалась белорусским опытом борьбы с интернет-торговлей наркотиками. Только в этом году в стране закрыто 84 виртуальных магазина, заблокировано более 170 электронных кошельков, которые использовали наркодилеры. 26 ноября в Минске обсуждали первые итоги реализации резонансного антинаркотического Декрета №6.

Страшные кадры, но еще страшнее от того, что здесь не намека на постановку. Вот так, к примеру, может подействовать знаменитый спайс… И это еще цветочки. Исход — вплоть до выхода в окно.

Марина, наркозависимая:

Насчет того, что я убивала себя, я об этом не задумывалась. Единственное — было страшно, я не хотела, чтобы повторилась ситуация, когда при мне люди выпрыгивали из окон.

Тот вечер, когда ее подруга, выпрыгнула с восьмого этажа, эта школьница не забудет никогда. Однако даже такой шок не заставил ее завязать. Зависимой девочка стала в 9. Все началось с пива, затем был клей, бензин, после «тяжелая артиллерия»: курительные смеси, таблетки и соли внутривенно. Сейчас Марине шестнадцать и она уже месяц находится в реабилитационном центре.

Марина, наркозависимая:

Я, наверное, не повторила бы свое первое употребление. Если бы знала, к чему это приведет. Очень много болезненных моментов с родителями, сколько боли я принесла маме, бабушке.

С наркоугрозой в Беларуси борются на разных уровнях. Все в рамках Декрета №6. С момента начала его реализации прошло чуть меньше года, но результаты работы уже звучат оптимистично.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

В прошлом году мы имели прирост по наркопреступлениям порядка 50%, то на сегодняшний момент мы имеем только прирост преступлений 0,9%. По динамике мы видим, что в конце года выйдем примерно в ноль.

На крючок оперативников попала и крупная рыба. В последнее время нашим специалистам удалось выявить несколько преступных групп, которые на серьезном уровне занимались наркоторговлей.

Валентин Михневич, первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Самое главное – это сокращение спроса и предложения наркотиков. Второе, на что бы хотелось обратить внимание, это, прежде всего, на 16% количество лиц, доставленных с передозировкой. Стало меньше на 40% фактов летальных исходов.

Но в рамках страны никто не замыкается, ведь многое к нам попадает извне.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Число наркотиков, которые поступают в республику, исчисляются сотнями килограммов. Конечно, огромная проблема. Ясно, что с ней можно бороться только сообща с соседями и всем миром.

Тем временем опытом наших специалистов интересуется ОБСЕ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе оценила результат работы специальных подразделений аналитической разведки. Они, кстати, выявляют торговлю наркотиками через интернет.

Но расслабляться рано, борьба с наркотрафиком не останавливается на минуту. Так, за последние 10 месяцев пресечена деятельность 84 интернет-магазинов. Ограничен доступ к 18 сайтам. Заблокировано более 170 электронных кошельков. И иначе никак, ведь все перечисленные ресурсы использовали наркосбытчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.