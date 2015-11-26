«Мой сын всю жизнь будет угрожать вам своим счастьем и свободой»: Мужчина опубликовал открытое письмо к террористам, которые убили его жену во время теракта в Париже

Новости Франции. Антуан Лерис, радиожурналист, напрямую обратился к террористической банде, которая стала виновником смерти его жены, Элен Мюэль-Лерис. Женщине было всего 30 лет, она работала визажистом в Париже. И погибла. Во время террористической атаки на концертный зал «Батаклан» в пятницу, 13 ноября. Она была среди зрителей на концерте группы Eagles of Death Metal, сообщает газета The Daily Mail. На странице в Facebook Антуан Лерис опубликовал письмо, в котором рассказал, как боевики украли жизнь исключительного человека, а также воздал должное любви всей своей жизни. Он также рассказал, как у их 1,5-годовалого сына отобрали маму.



Фото: Антуан Лерис / Элен Мюэль-Лерис

Письмо Антуана Лериса к террористам (полный перевод): В пятницу ночью вы отняли жизнь у исключительного человека, любви всей моей жизни, матери моего сына, но я не буду вас ненавидеть. Я не знаю, кто вы, да я и не хочу знать. У вас души мертвы. Если Бог, ради которого вы слепо убиваете, создал нас по своему подобию, тогда каждая пуля в теле моей жены была пулей в его сердце. Поэтому нет, я не доставлю вам радость своей ненавистью. Отвечать на ненависть злостью – значит стать такими же, как вы. Вы хотите, чтобы я боялся, чтобы я не доверял своим соотечественникам, чтобы я пожертвовал своей свободой ради безопасности. Но вы проиграли.

Наконец, после стольких дней и ночей ожидания, я увидел ее этим утром. Она была такой же красивой как когда она уходила в пятницу вечером, такой же красивой, как 12 лет назад, когда я безнадежно влюбился в нее.

Разумеется, я опустошен горем и признаю эту вашу маленькую, но недолгую победу.

Я знаю, что она будет каждый день с нами, и однажды мы найдем друг друга в раю для свободных душ, куда вам никогда не попасть. Нас осталось только двое, я и мой сын, но мы сильнее всех армий мира. У меня больше нет времени для вас, мне нужно идти к Мелвилу, он уже просыпается. Ему всего полтора года. Он будет как обычно кушать, играть как всегда, и всю свою жизнь он будет угрожать вам своим счастьем и свободой. Потому что от него вы также не дождетесь ненависти. Это письмо разошлось по миру сотнями тысяч копий. Комментарий в Сети:

У меня нет слов. Мое сердце с вами.



Фото. REUTERS/Nils Meilvang

Хронология событий 13 ноября 2015 года в Париже Первые две атаки: стадион Стад-де-Франс Нападение началось в 21:20 во время дружеского матча между командами Франции и Германии. На стадионе находилось 80 тысяч зрителей, среди которых был президент Франции Франсуа Олланд, эвакуированный со стадиона. 25-летний Ахмед Альмохаммад из Сирии попытался пройти на стадион по билету на матч. После обыска возле прохода D его не пустили на стадион, после чего он взорвал свой жилет, тем самым убив одного рядом стоящего человека. Возле тела смертника нашли его паспорт. Второй террорист-смертник 20-летний Билал Хадфи взорвал себя возле прохода H в 21:30. Никто не погиб. Говорят, что в Сирии Хадфи боролся за организацию «Исламское государство».

Третья атака: ресторан Le Petit Cambodge и бар Le Carillon В 21:25 отдельная группа боевиков атаковала посетителей ресторана Le Petit Cambodge и бара Le Carillon в модном районе канала Сен-Мартин в восточной части Парижа. Погибли 15 человек. Террористы использовали штурмовые винтовки АК-47. Четвертая атака: пиццерия La Casa Nostra и бар La Belle Equipe Та же группа боевиков проехала около 450 метров до пиццерии La Casa Nostra и открыла огонь по посетителям. Погибли по меньшей мере 5 человек. Далее боевики направились на полтора километра к юго-востоку, минуя концертный зал «Батаклан», и атаковали бар La Belle Equipe. 19 человек погибли. Пятая атака: кафе Comptoir Voltaire В 21:40 Ибрагим Абдеслам взорвал на себе жилет в кафе Comptoir Voltaire на бульваре Вольтера недалеко от зала «Батаклан». Позже была найдена его машина марки Seat Leon, в которой находилось три штурмовые винтовки с пятью полными магазинами патронов. Шестая атака: концертный зал «Батаклан» В 21:40 третья группа, по предположениям состоявшая из трех мужчин и женщины, вооруженная штурмовыми винтовками, ворвалась в концертный зал и начала стрелять по толпе. По свидетельствам выживших, трое взорвали себя сами, а четвертый нападавший был убит полицией, так и не успев активировать бомбу.

Седьмая атака: около стадиона Стад-де-Франс Примерно в 22:15 третий взрыв прогремел возле стадиона, на сей раз недалеко от ресторана МакДональдс. Взрыв вызвал панику у зрителей, которые в тот момент пытались выбраться из стадиона после первых двух взрывов. Террорист-смертник, ответственный за этот взрыв, был 20-летним французом, проживавшим в Бельгии.



Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Последствия В субботу, 14 ноября, утром террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты в Париже со словами о том, что «восемь братьев в поясах смертников и со штурмовыми винтовками» совершили «благословенное нападение». В этот же день самого разыскиваемого человека в мире, Саллаха Абдеслама, останавливала французская полиция вместе с еще тремя мужчинами, когда те пытались перейти границу с Бельгией. Однако мужчина был освобожден после предоставления документов. Он направился в точку джихадистов Моленбек в Брюсселе, где и исчез. Полиция Бельгии провела несколько антитеррористических рейдов, когда обнаружилось, что Абдеслам брал в аренду автомобиль Volkswagen Polo, который использовали боевики во время атак в Париже. К тому времени было обнаружено, что один из подозреваемых в нападении на стадион Стад-де-Франс прибыл во Францию 3 октября из Греции под сирийским паспортом на имя Ахмеда Альмохаммада. По билетам было выяснено, что он путешествовал с мужчиной по имени Мохаммед Альмохамед. Тем не менее, министр юстиции Франции Кристиан Тобира заявила в воскресение, 15 ноября, что паспорт на имя Ахмеда Альмохаммада был поддельным.

Одним из участников атаки на концертный зал «Батаклан» был назван Омар Мустафаи. Он был известен полиции как мелкий преступник, отец одного ребенка и радикал. Он был опознан по отпечатку пальца на кнопке взрывного устройства, найденной впоследствии. В Бельгии были задержаны 7 человек по подозрению в совершенном преступлении. Пятеро из них являются выходцами из района Моленбек в Брюсселе, который известен как логово террористов. Пятеро были арестованы, в их числе брат Салаха и Ибрагима Абдеслам Мохамед, который впоследствии был отпущен без предъявления обвинений. Двоим было предъявлено обвинение в терроризме. В воскресенье было также выявлено, что разведка Ирака предупреждала Запад о возможном нападении террористов-смертников за день до совершенного преступления. Коалиция США в Сирии была проинформирована разведкой Ирака о том, что 24 экстремиста вовлечены в планирующуюся террористическую операцию с использованием взрывных устройств. Никакой информации о том, где и когда может произойти теракт, не было донесено. Также стало известно, что еще с августа Франция обладала информацией о готовящемся нападении на французские концертные залы. Данная информация была получена от 30-летнего мужчины, задержанного по возвращении из Сирии. В воскресенье, 15 ноября, 42 человека все еще находились в реанимации после случившегося в Париже 13 ноября. В результате нападения на стадион Стад-де-Франс, кафе и рестораны Парижа, а также на концертный зал «Батаклан» погибли 129 человек, 352 получили ранения.