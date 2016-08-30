Новости Беларуси. Ленинский район первый в Минске начал практиковать привлечение частных компаний для уборки подъездов. Проведя тендер, жители домов выбрали ту организацию, которая предложила оптимальную цену. Таким образом, здесь удалось вернуться к прежней периодичности наведения порядка.

Частная клиринговая фирма два раза в месяц выполняет влажную и восемь раз – сухую уборку. А ЖКХ района, в свою очередь, ежедневно проводит выборочный контроль санитарного содержания вспомогательных помещений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Воробьева, заместитель директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением КУП «ЖКХ Ленинского района»:

По общей стоимости по Ленинскому району в старых деньгах составило 11,5 млрд. Данная компания по результатам конкурса и заключенному договору – 8,7 млрд рублей. То есть экономия нашего населения составила 2,7 млрд рублей.