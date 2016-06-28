Легендарный кардиохирург и талантливый художник Юрий Петров: Меня привлекает этот удивительный контраст!

Около полувека Юрий Петров дарит людям веру, радость, жизнь. В городской больнице скорой медицинской помощи легендарный кардиохирург заставляет сердца биться.

В свободное время душа Юрия Петровича тянется к холсту и кисти. Работа и хобби словно дополняют друг друга. Мужчина признается, что его привлекает удивительный контраст обоих занятий.

В квартире Юрия Петрова царит атмосфера творчества и неподдельной красоты. Картины различных художников развешаны в каждой комнате. В роду Юрия не было мастеров кисти. Тяга к искусству началась, благодаря коллекционированию. Юрий с наслаждением проводил часы в мастерской за беседой с художниками. Душа с раннего возраста тянулась к прекрасному и требовала все самое доброе и светлое, что встречалось на жизненном пути.

Работы Юрия Петровича помогают взглянуть на себя со стороны: узреть хорошее и дурное. Каждый холст мастера полон глубокого смысла.

Творить мастер любит на кухне. В тишине. Он старается максимально ощутить в момент рисования и раствориться в нём.