Легенда о злой чародейке и уникальные находки. Рассказываем про Копыль, город с 1000-летней историей

Новости Беларуси. Город с тысячелетней историей. Земля богатая талантами. Родина Тишки Гартного, Кузьмы Черного, Алеся Адамовича, еще полусотни литераторов, да и не только. Здесь сохраняют уникальные ремесла и обряды и знают, как сделать ярче жизнь молодежи. Программа «Центральный регион» на СТВ – в Копыле. Столица Дня письменности, где есть чему удивиться.

Уже на подъезде к Копылю бросается в глаза не совсем типичный для Беларуси ландшафт. Если Рим возник на семи холмах, то поэт Микола Хведарович так писал о своей Родине.

Cтаіць на пагорках, на ста сямі горках мой любы, мой родны Капыль.

Самая известная достопримечательность Копыля создана самой природой. Эта нерукотворная гора – самый что ни на есть исторический центр города. Древнее городище. Сверху можно рассмотреть, что это почти правильный эллипс. По одной из версий, этот массив остался после ухода ледника. А впоследствии над его овальной формой и неприступностью склонов, вероятно, постарались наши предки. Впрочем, известны и более необычные истории происхождения Замковой горы.

Яна Шипко, корреспондент:

По легенде, раньше на месте городища было озеро, а по соседству жила чародейка. Но однажды ее сын утонул в этом озере, и разгневанная чародейка воздвигла над ним огромную гору. Если верить преданию, то только этот родник напоминает сейчас о сокрытых под горой водах. Да не простой, а чудотворный. По крайней мере, местные жители верят в целебную силу воды из этого источника и приезжают сюда круглый год. Да и научно доказано богатое содержание в ней минеральных веществ, в особенности кремния, который делает эту воду такой прозрачной и особенной на вкус.

Впервые о Замковой горе как о городище заговорил еще в 70-е годы XIX века известный этнограф и археолог Адам Киркор. У древних племен, заселявших эту землю, здесь было капище. А по-простому – языческий храм под открытым небом.

Андрей Ильиченя, научный сотрудник Копыльского районного краеведческого музея:

В 1996 году впервые в истории Копыля прошли археологические раскопки, которые длились четыре года. И было выяснено, что это городище периода раннего железного века. Изначально его населяли носители культуры штрихованной керамики. Потом, в конце IX –начале X столетия, племена дреговичей. Они это место изначально использовали как святилище или капище. Оно использовалось как часть языческого храма под открытым небом для установления различных скульптур богов и сакральных предметов. И когда проходили раскопки, культурный слой сохранил, конечно, очень мало находок того периода.

Копыльчане, похоже, любят легенды. Название города связывают с трагической историей любви пастуха Коли и княгини Поли. Спасаясь от княжеского гнева, влюбленные утонули в озере, а слияние их имен и дало название городу, возникшему в этом месте. Романтично, но историки склонны придерживаться другой версии. Андрей Ильиченя:

В конце IX – начале X столетия на эти земли пришли племена дреговичей. Они это место изначально использовали как святилище или капище – это часть языческого храма под открытым небом для установления различных скульптур богов и сакральных предметов. Именно функциональная принадлежность храма и положила основу урбатопонимики Копыля. То есть капище – кап – Копыль.

В 2016 году Копыль в один миг «постарел» на 268 лет. Ученые обнаружили более ранние упоминания в летописях, и Копыль стал одним из самых древних городов Беларуси. Теперь историю города принято официально вести с 1006 года. В это время Копыль входил в состав Туровского княжества, и это укрепленное поселение было его форпостом на Севере. А многочисленные находки говорят о том, что Копыль стоял на знаменитом пути «из варяг в греки».

Андрей Ильиченя:

Есть и привозные украшения. Женские украшения из такого камня, как сердолик. Есть потрясающая находка IX-X века – накладка на ремень, которая имеет скандинавское происхождение. То есть у нас на тот момент были тесные торгово-экономические связи с варягами, которые сюда приплывали. По территории нашего района протекает водная артерия Неман на протяжение четырех километров, здесь самый короткий путь, чтобы попасть в Балтику. Есть и фрагменты амфор из Причерноморья. Есть и крестики-корсунчики. Город Корсунь, Херсонес. Есть очень много других интересных находок.

Археологи полагают, что во времена Ольгерда здесь был построен деревянный замок. Глядя на эту графическую реконструкцию, можно представить, как он мог выглядеть. Андрей Ильиченя:

В XI-XIII веках на Замковой горе располагался дединец летописного города, где жил князь со своей младшей дружиной. В XIV веке был построен замок. Он был деревянный и построен во время правления Ольгерда. На востоке находился окрестный город, а на правобережье Каменки, на западной стороне – сельское поселение.

Благодаря многочисленным археологическим находкам местный краеведческий музей хранит богатую коллекцию артефактов. Сюда обязательно стоит заглянуть и увидеть уникальные экспонаты. А после реконструкции ко Дню письменности экспозиции и вовсе заиграют новыми красками. Андрей Ильиченя:

Хирургический нож, единственная находка в Беларуси, пчелиные соты, фрагмент арбалетного болта, очень редкий тип, с помощью которого охотились на дикую птицу. Эти находки в нашей стране – единственные в своем роде. Есть и экспонаты не из Копыльского городища, но свидетели образа жизни тех же племен, что жили здесь. Самый редкий и умилительный экспонат – детская игрушка железного века.