Ледовые катки под открытым небом начали заливать в Беларуси: в Минске их будет около 70

Новости Беларуси. Новогодние подарки для любителей активного отдыха. В Беларуси начали заливать катки под открытым небом. Так, опробовать первый лед уже успели жители Витебска. В северном городе открытые арены и хоккейные коробки появились еще накануне. А сегодня ледовую эстафету подхватили в столице и других регионах.

Сергей Сикорский, учитель физкультуры ГУО «Средняя школа № 19»:

Мы сейчас утаптываем снег, будет основа. И на эту основу можно спокойно дальше лить.

У Сергея Николаевича свой рецепт качественного и ровного льда. Каждый год учитель физкультуры заливает каток в школьном дворе на Золотой горке. Вот и сегодня с небольшой оравой ребят и съемочной группой СТВ он делает из снега своеобразный фундамент для будущей ледовой арены.

Сергей Сикорский, учитель физкультуры ГУО «Средняя школа № 19»:

Пока нет катка, можно играть только в спортзале. Нужно заливать. Это и от вредных привычек уводит детей.

И приводит их в спорт. Поэтому заливать зимние аттракционы в Беларуси начинают буквально с первого минуса, который сегодня особенно актуален. Ведь сейчас у школьников каникулы.

Школьники:

Каждый день спрашиваю, когда каток, когда кататься, когда с подружками и друзьями приходить сюда. В прошлом году приходила, в этом.

Очень сильно, не могу, очень долго жду. Я уже подготовил коньки.

А ледовой площадке возле Дворца спорта не страшны ни перепады температур, ни даже устойчивое плюс 15. Каток работает с конца октября, и за это время лед здесь успели опробовать тысячи белорусов. Эта площадка словно магнит притягивает как матерых любителей зимних забав, так и совсем начинающих.

В первый раз на минском катке, но далеко не новички на льду. Семья Сансонне сегодня решила протестировать белорусскую зиму. Из Франции Ирина, Николя и их 6-летняя дочь Милана прилетели буквально вчера. В их личном топе самых интересных достопримечательностей новогодней столицы оказались и ледовые площадки.

Николя Сансонне:

Это ваша культура, и мне нравится пробовать здесь кататься. Мне очень понравится, конечно. Это совсем другое, чем у нас в городе, во Франции.

Ирина Сансонне:

Один раз в год такой случай выпадает, на Новый год, когда холодно, мороз. К сожалению, сейчас во Франции у нас не везде можно покататься на настоящем льду. Очень нравится, что чувствуется настоящая зима, Новый год, Рождество.

Всего в Минске планируют залить порядка 70 катков. Главные ледовые площадки традиционно разместятся у Дворца спорта, на Октябрьской площади и возле Национальной библиотеки. Погода уже дала старт: за окном минус 10. А пока работы ведутся, минчане оттачивают свое мастерство на мобильных катках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.