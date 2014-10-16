«Леди босс»: Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилевская фабрика мороженого» на СТВ

Сегодня во всем мире отмечается День босса и по этому поводу в студии программы «Утро. Студия Хорошего Настроения» замечательная «леди-босс» Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилёвская фабрика мороженого»

У руководителей весь день расписан и свободного времени практически нет. Расскажите, как проходит Ваше традиционное утро?

Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилёвская фабрика мороженого»:

В 5 утра подъем. В 6 я уже в бассейне. До 7 плаваю. С 8 - на работе. Так начинается мое утро.

Лидерские качества. Человек с ними рождается, или они приобретаются? Как Вы считаете, лидерами становятся?

Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилёвская фабрика мороженого:

Я считаю, что, наверное, это где-то на генном уровне. Я вспоминаю себя и могу сказать, что уже со школы была каким-то лидером. Хотя качества шлифуются в процессе работы. Моя работа приносит мне удовольствие. А, когда человек приходит на работу с удовольствием, его результат виден налицо.

Когда Вы пришли на руководящую должность, Вы ввели некоторые реформы: запретили курение. Как Вы с этим боретесь?

Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилёвская фабрика мороженого:

Я руководитель не жестокий, а жесткий. Я всегда говорила: «Театр начинается с вешалки, предприятие начинается с дисциплины!» Будет дисциплина, будет порядок - будет самим легче работать. Долго боролась. Но в целом, я думаю, что эта борьба им принесла пользу. Есть у меня менеджер, он мне сказал: «Я посчитал, сколько я денег сэкономил!». Курение - это неправильно.

Вы сказали, что в 6 утра у Вас начинается бассейн. Спорт играет важную роль в Вашей жизни как руководителя?

Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилёвская фабрика мороженого:

Я считаю, что как руководитель, я должна выглядеть соответствующе.

Расскажите, пожалуйста, каковы «5 правил идеального босса»?

Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилёвская фабрика мороженого:

Руководитель должен безупречно выглядеть. Если рядом подчиненные, они будут тянуться за руководителем.

Он должен быть умным.

Жестким. Это даже без вариантов! И в то же время - добрый и справедливый.

Очень активным. Никогда не надо стоять на месте.

Какие планы у «Могилевской фабрики мороженого»?

Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилёвская фабрика мороженого:

Когда я пришла 8 лет назад, фабрика выпускала только мороженое. За это время мы открыли новый цех по производству глазированных сырков. Некоторые сомневались. Но проект принес нам хорошую прибыль, узнаваемость. Также небольшой цех по производству майонеза. И сейчас совершенно новая специфика, которая к мороженому вообще никак не относится: мы стали выпускать слойки, круассаны, дрожжевое и бездрожжевое слоеное тесто.