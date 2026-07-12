Уборочная кампания-2026. Как в Беларуси организована жатва и хватает ли людей? Узнали у Александра Пища

Брестская область в 2026 году первой в стране приступила к жатве. Сухая и жаркая погода в июне ускорила созревание посевов зерновых культур и позволила начать уборочную на неделю раньше, чем в прошлом году. О том, какой ценой достается урожай, от которого напрямую зависит экономическое и социальное благополучие не только отдельных регионов, но и всей страны, поговорили с членом Совета Республики Александром Пищом.

Анастасия Лавринчук, СТВ:

Сейчас начало уборочной кампании. Как в вашем хозяйстве организована жатва? Хватает ли людей, техники и кто помогает в этот напряженный период? Александр Пищ, член Постоянной комиссии Совета Республики и Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

На самом деле для аграриев это считается напряженным моментом. В этот период задействованы все ресурсы, которые возможны в сельскохозяйственных организациях. У нас в хозяйстве организована эта работа, уборочная страда на высоком уровне. У нас всего 16 экипажей, которые работают на зерноуборочных комбайнах. Все 16 укомплектованы.