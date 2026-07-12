Уборочная кампания-2026. Как в Беларуси организована жатва и хватает ли людей? Узнали у Александра Пища

Брестская область в 2026 году первой в стране приступила к жатве. Сухая и жаркая погода в июне ускорила созревание посевов зерновых культур и позволила начать уборочную на неделю раньше, чем в прошлом году.
О том, какой ценой достается урожай, от которого напрямую зависит экономическое и социальное благополучие не только отдельных регионов, но и всей страны, поговорили с членом Совета Республики Александром Пищом.
Анастасия Лавринчук, СТВ:
Сейчас начало уборочной кампании. Как в вашем хозяйстве организована жатва? Хватает ли людей, техники и кто помогает в этот напряженный период?
Александр Пищ, член Постоянной комиссии Совета Республики и Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
На самом деле для аграриев это считается напряженным моментом. В этот период задействованы все ресурсы, которые возможны в сельскохозяйственных организациях. У нас в хозяйстве организована эта работа, уборочная страда на высоком уровне. У нас всего 16 экипажей, которые работают на зерноуборочных комбайнах. Все 16 укомплектованы.
Александр Пищ:
Вы зацепились сегодня за очень хорошую тему по поводу помощи от структур, которые находятся в городе. Да, у нас по своему желанию один экипаж помогает нашей уборочной кампании. Это экипаж МЧС. Они у нас уже работают 3-4 года. Мы считаем их своими людьми, каждый период уборочной кампании к нам приходят и помогают в этой работе.
Период напряженный. Нам предстоит убрать более 6 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых, в том числе рапса. В районе 6 тысяч гектаров на один зерноуборочный комбайн, у нас получается нагрузка в районе 335 гектаров. Для нас эта работа не то что повседневная, но известная. Мы к этому готовы и морально, и физически, и материально. Мы уже более 22 % убрали в этом году. Это озимый ячмень полностью. Урожай радует, стремиться будем убрать в оптимальные сроки и с наименьшими потерями.
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