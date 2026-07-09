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Тегеран объявил о приостановке переговорного процесса с Вашингтоном

09 июля 2026 07:00
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Тегеран объявил о приостановке переговорного процесса с Вашингтоном по заключению соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тегеран объявил о приостановке переговорного процесса с Вашингтоном-2

Решение связано с прямыми угрозами со стороны Дональда Трампа и нарушением Вашингтоном своих обязательств. Переговоры стартовали после подписания 18 июня меморандума о взаимопонимании, но их ход осложнили инциденты в Ормузском проливе и сохраняющиеся разногласия по иранской ядерной программе. Лидер США подтвердил готовность прибегнуть к военным мерам, если дипломатия не сработает, и заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

# США # Новости Ирана # Конфликт на Ближнем Востоке

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