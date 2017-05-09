Культура и образ жизни с душевным равновесием. Все тонкости чайной церемонии в Китае

Культура Китая – одна из старейших культур в мире. И здесь огромное значение придают таким понятиям, как традиции и наследие. Даже ежедневный процесс – заварка чая – жителями Поднебесной воспринимается полноценным ритуалом.

Дай Суцзюань, преподаватель китайской чайной церемонии класса Конфуция БГУФК:

Традиционная китайская чайная церемония имеет долгую историю и играет важную роль в китайской традиционной медицине и китайской кухне. Сначала чай использовали в виде лекарства, затем люди начали добавлять его в еду, а позже уже стали употреблять в виде напитка. Так постепенно складывалась традиционная китайская чайная культура.

В китайском языке слово «чай» имеет значение «самое мудрое из всех растений», а само действо звучит как «Гун Фу Ча» (высшее мастерство чаепития). Согласно китайским учениям, чай относится к «семи вещам, потреблять которые нужно ежедневно».

Дай Суцзюань, преподаватель китайской чайной церемонии класса Конфуция БГУФК:

Чайную церемонию в Китае проводят как в повседневной жизни, так и во время официальных встреч. Организовывая домашнюю чайную церемонию, хозяин дома приветствует дорогих гостей, выражает свое уважение и благодарность. А на свадьбе чайная церемония имеет другое значение: невеста и жених подают чай своим родителям в знак своей благодарности за родительскую любовь и заботу.

Чайная церемония – это не только процесс приготовления и употребления чая. Важной является и атмосфера, царящая в чайной комнате, атрибутика, музыка и элементы декора. «Чай для души и для тела» – так, говорят мастера о чаепитии. Дай Суцзюань, преподаватель китайской чайной церемонии класса Конфуция БГУФК:

В моей семье чайная церемония – это семейная традиция. Мой папа очень любит чай и часто проводит для нас чайную церемонию, а его в свое время научил его отец. Мы передаем эти знания их поколения в поколение. Обычно дома семья собирается вместе, мы пьем чай и общаемся. Мой папа любит чай «улун», который полезен для зрения и профилактики рака, а мама – «пуэр», который помогает женщине быть красивой и здоровой, а также способствует похудению.

Для того, чтобы правильно провести чайную церемонию необходимо тщательно подготовиться. Все участники должны настроиться на определенный духовный лад, а атмосфера вокруг – услаждать взор и слух. Горячей водой необходимо ополоснуть посуду и чаши. Отсыпав около 7 г чая, с заваркой дают познакомиться участникам церемонии. Подготовив посуду для чаепития, мастер доводит воду до 95 градусов (это состояние называется «шум ветра в соснах») и заливает чай. Первую воду с заварки сливают и заливают новую, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Дай Суцзюань, преподаватель китайской чайной церемонии класса Конфуция БГУФК:

Завариваем чай 15 секунд, чтобы листы закрутились. Сначала понюхайте чай, насладитесь его ароматом.