Кулинарная новинка из Чехии – мороженое с ароматом сыра

Новости Чехии. Сладкие новости из Чехии. Местные кулинары придумали новый способ борьбы с летним зноем. Они запатентовали рецепт мороженого, в котором присутствуют ярко выраженные ароматы сыра и пива. Причем, речь идет не просто о сыре, а о таком, который принято вежливо называть «хорошо выдержанным».

Местный «тваружек» знаменит своим специфическим ароматом на всю страну. Однако, несмотря на резкий запах, новое мороженое любят все. Видимо, аромат пенного напитка сглаживает обонятельный шок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.